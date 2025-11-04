Aprueba Congreso propuesta de Arturo Medina para mantener operativo permanente en Guachochi

Publicidad - LB2 -

La medida busca atender de forma integral la seguridad en la región serrana y fortalecer el tejido social.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad la propuesta del diputado Arturo Medina, coordinador del grupo parlamentario del PRI, para que el operativo de seguridad coordinado en Guachochi se mantenga de forma permanente, como parte de una estrategia integral para restablecer la paz en la región serrana.

Durante su intervención, Medina reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado y la Federación, a través de operativos conjuntos desplegados en la zona, pero consideró que estos han sido insuficientes para garantizar la tranquilidad de las familias que habitan en esa parte del estado, marcada por episodios recurrentes de violencia.

“La seguridad no puede ser intermitente, debe ser sostenida, integral y con visión de largo plazo. Hoy pedimos que este operativo no sea temporal, que se consolide como una acción estructural que dé respuesta real a la situación que vive la sierra”, expresó el legislador priista.

El planteamiento fue respaldado por todas las fracciones parlamentarias, que coincidieron en la necesidad de no partidizar el tema de la seguridad pública y actuar con responsabilidad frente a los desafíos que enfrenta la región. La votación fue unánime, y el Congreso emitió un exhorto a las autoridades estatales y federales para que mantengan e intensifiquen las acciones de seguridad en Guachochi.

Además de la presencia policial y militar, Arturo Medina propuso un enfoque multidimensional de la seguridad, que incluya prevención del delito, recuperación de espacios públicos, fortalecimiento del tejido social y atención psicológica a personas afectadas por el contexto de violencia.

En su mensaje, el legislador también subrayó la importancia de involucrar activamente a la ciudadanía en el proceso de recuperación de la paz. “La participación comunitaria empodera a la gente, le permite ser parte de la solución y aporta una visión auténtica sobre la situación actual y el escenario deseado”, argumentó.

El Congreso del Estado acordó exigir a las dependencias correspondientes del Gobierno Federal y Estatal que implementen diversas líneas de acción en la región, con base en esta perspectiva integral y en coordinación con autoridades locales y representantes comunitarios.

“El silencio no es opcional, tampoco lo es defender a líderes políticos antes que al pueblo, tampoco lo es cuidar narrativas partidistas por encima de la paz de las y los chihuahuenses”, concluyó Medina, al tiempo que reiteró su compromiso con la protección de la sierra y la dignidad de sus habitantes.

