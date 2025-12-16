Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 16, 2025 | 15:44
    InicioEstado

    Aprueba Congreso Ley de Ingresos de Chihuahua 2026 con alzas al ISN y al Impuesto Universitario

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    La recaudación proyectada asciende a más de 117 mil mdp; Morena vota en contra y sector empresarial manifiesta rechazo

    Ciudad de Chihuahua (ADN/Arturo Hernández) – El Congreso del Estado aprobó en lo general la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2026, la cual contempla incrementos al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y al Impuesto Adicional Universitario, en medio de cuestionamientos del sector empresarial y del voto en contra de la bancada de Morena.

    La votación concluyó con 21 votos a favor, emitidos por los grupos parlamentarios de PAN, PRI, MC, PVEM y PT, y 12 votos en contra de Morena. Con esta aprobación, el ISN aumentará del 3 al 4 por ciento, mientras que el Impuesto Adicional Universitario se incrementará dos puntos porcentuales, al pasar del 4 al 6 por ciento.

    - Publicidad - HP1

    La Ley de Ingresos establece una recaudación total de 117 mil 29 millones 456 mil 456 pesos, recursos que se destinarán a rubros como educación, salud, protección social, justicia, seguridad y transferencias a los municipios.

    En el rubro educativo, se proyecta un gasto de 35 mil millones de pesos, lo que representa un incremento superior a los mil 900 millones respecto al presupuesto de 2025. Para salud, se asignaron más de 11 mil millones de pesos, es decir, 870 millones adicionales, con el objetivo de fortalecer programas como MediChihuahua.

    En protección social, el presupuesto estimado es de 9 mil millones de pesos, con un aumento de mil 200 millones, mientras que para justicia y seguridad se destinarán más de 14 mil 177 millones de pesos. En cuanto a las transferencias a los municipios, el monto proyectado para 2026 supera los 18 mil 85 millones de pesos, lo que implica un incremento de más de mil 750 millones en comparación con el ejercicio anterior.

    Del total del Paquete Económico 2026, se prevé que el 10.4 por ciento provenga de la recaudación de impuestos, equivalente a 12 mil 252 millones 788 mil 852 pesos, lo que refuerza el peso de los ingresos propios en las finanzas estatales.

    La aprobación de la Ley de Ingresos estuvo acompañada de manifestaciones del sector empresarial, que expresó su inconformidad con el aumento al ISN, al considerar que no responde al contexto económico actual, marcado por una reducción en la base trabajadora en distintos sectores productivos del estado.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Cartelera de Lucha Libre: Adán Agustín vs. Enrique Vargas

    El día de ayer, el Senado de la República se transformó en un auténtico...
    Estado

    Diputada Estrada busca que Tribunal de Justicia Administrativa inicie leyes y decretos

    Aunque es un órgano especializado y autónomo, no cuenta con la facultad de iniciar leyes o decretos, toda vez que la facultad para iniciar leyes se encuentra reglamentada en el artículo 68 de la Constitución Local...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.