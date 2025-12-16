Aprueba Congreso Ley de Ingresos de Chihuahua 2026 con alzas al ISN y al Impuesto Universitario

Publicidad - LB2 -

La recaudación proyectada asciende a más de 117 mil mdp; Morena vota en contra y sector empresarial manifiesta rechazo

Ciudad de Chihuahua (ADN/Arturo Hernández) – El Congreso del Estado aprobó en lo general la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2026, la cual contempla incrementos al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y al Impuesto Adicional Universitario, en medio de cuestionamientos del sector empresarial y del voto en contra de la bancada de Morena.

La votación concluyó con 21 votos a favor, emitidos por los grupos parlamentarios de PAN, PRI, MC, PVEM y PT, y 12 votos en contra de Morena. Con esta aprobación, el ISN aumentará del 3 al 4 por ciento, mientras que el Impuesto Adicional Universitario se incrementará dos puntos porcentuales, al pasar del 4 al 6 por ciento.

La Ley de Ingresos establece una recaudación total de 117 mil 29 millones 456 mil 456 pesos, recursos que se destinarán a rubros como educación, salud, protección social, justicia, seguridad y transferencias a los municipios.

En el rubro educativo, se proyecta un gasto de 35 mil millones de pesos, lo que representa un incremento superior a los mil 900 millones respecto al presupuesto de 2025. Para salud, se asignaron más de 11 mil millones de pesos, es decir, 870 millones adicionales, con el objetivo de fortalecer programas como MediChihuahua.

En protección social, el presupuesto estimado es de 9 mil millones de pesos, con un aumento de mil 200 millones, mientras que para justicia y seguridad se destinarán más de 14 mil 177 millones de pesos. En cuanto a las transferencias a los municipios, el monto proyectado para 2026 supera los 18 mil 85 millones de pesos, lo que implica un incremento de más de mil 750 millones en comparación con el ejercicio anterior.

Del total del Paquete Económico 2026, se prevé que el 10.4 por ciento provenga de la recaudación de impuestos, equivalente a 12 mil 252 millones 788 mil 852 pesos, lo que refuerza el peso de los ingresos propios en las finanzas estatales.

La aprobación de la Ley de Ingresos estuvo acompañada de manifestaciones del sector empresarial, que expresó su inconformidad con el aumento al ISN, al considerar que no responde al contexto económico actual, marcado por una reducción en la base trabajadora en distintos sectores productivos del estado.

