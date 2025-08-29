Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 29, 2025 | 17:20
    InicioEstado

    Aprueba Comisión de Justicia en sentido positivo Ley Orgánica del Poder Judicial

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El dictamen se someterá al Pleno en sesión extraordinaria.

    Chihuahua, Chih .- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado celebró su décima sexta reunión ordinaria con el propósito de analizar la iniciativa que propone expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, presentada por el diputado José Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

    Durante la sesión, las y los diputados integrantes de la Comisión aprobaron el sentido positivo del proyecto de dictamen sobre esta propuesta legislativa, cuyo objetivo es actualizar el marco jurídico que rige la estructura, funcionamiento y atribuciones del Poder Judicial en la entidad.

    - Publicidad - HP1

    La iniciativa plantea una reorganización normativa que permita al Poder Judicial fortalecer su independencia, modernizar sus procesos y garantizar un acceso más eficaz a la justicia, alineado con principios de eficiencia, transparencia y profesionalismo.

    En la Comisión se contó con la asistencia de los diputados Francisco Sánchez (MC), Irlanda Márquez (PT), Xochitl Contreras (PAN), Alfredo Chávez (PAN), Jael Argüelles (MORENA), Pedro Torres (MORENA).

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Telón

    Llevarán Caravana Cultural “Tirando Paro con la Red” al CIDESES Lucio Blanco

    El arte y la música llegarán este sábado a la juventud con la Caravana...
    Juárez / El Paso

    Disfruta hoy de los eventos del Festival Juárez Juangabrielísimo

    Como parte de los eventos del Festival Juárez Juangabrielísimo, hoy se llevará a cabo...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.