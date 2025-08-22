Aprueba Chihuahua nueva reforma constitucional en materia de Bienestar Animal

Publicidad - LB2 -

La Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable de Chihuahua, presidida por el diputado del Partido Verde, Octavio Borunda Quevedo, aprobó un dictamen de reforma constitucional en materia de Bienestar Animal.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Esta decisión fue respaldada de manera unánime por representantes de todas las fuerzas políticas, lo que subraya un esfuerzo conjunto en pro de la protección de los animales.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano, prohibir el maltrato animal y fomentar, a través de la educación, el cuidado y la protección de los animales.

Esta propuesta se presenta como un avance significativo en la legislación estatal, alineándose con las tendencias actuales en materia de derechos de los animales y medio ambiente.

El dictamen integra cuatro iniciativas que fueron presentadas por los partidos Acción Nacional, Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Este enfoque colaborativo refleja un intento de despolitizar los temas ambientales, permitiendo así el desarrollo de una legislación más robusta y moderna en el ámbito del Bienestar Animal, según lo señalado por el legislador Borunda.

La propuesta se basa en tres ejes fundamentales que buscan elevar la protección de los animales a rango constitucional. En primer lugar, se plantea la prohibición del maltrato animal desde la Constitución.

En segundo lugar, se busca homologar la Constitución local con la federal, en línea con la reforma realizada en diciembre de 2024. Estos puntos son cruciales para establecer un marco legal que proteja a los animales de manera efectiva.

El dictamen también se fundamenta en el trabajo previo de una mesa técnica que incluyó a especialistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), así como representantes de los tres niveles de gobierno. Este esfuerzo conjunto es un indicativo de la importancia que se le está dando al bienestar animal en la agenda legislativa.

Finalmente, esta reforma constitucional representa el primer paso hacia una legislación más integral y coherente en materia de Bienestar Animal, que incluirá reformas a la Ley de Bienestar Animal de Chihuahua y al Código Penal.

Con esta iniciativa, se espera que la protección de los animales en el estado reciba un impulso significativo, promoviendo así un cambio cultural en la percepción y trato hacia los seres vivos.

