    agosto 30, 2025 | 14:23
    Aprobamos Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, vamos por una nueva era para la justicia en Chihuahua: Francisco Sánchez

    El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, en su condición de presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, informó que esta comisión aprobó por unanimidad la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que dará certeza a la conformación del Poder Judicial en Chihuahua.

    Chihuahua, Chih .- Francisco Sánchez remarcó que se trata de una iniciativa donde se recibieron aportaciones de todas las fuerzas políticas para actualizar el marco jurídico de las atribuciones del Poder Judicial en la entidad. Donde se fortalezca la independencia de este poder y garantice un acceso eficaz a la justicia.

    “Chihuahua merece un sistema judicial sólido, que responda a la hora buena con eficiencia y autonomía, una justicia donde la transparencia y la eficacia sean los pilares. Este es un paso vital para iniciar una nueva era para la justicia en Chihuahua”, declaró.

    El legislador chihuahuense indicó que esta iniciativa ya aprobada por la Comisión de Justicia, será ahora votada por el pleno de los diputados del Congreso de Chihuahua.

    ADN TV

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

