    septiembre 12, 2025 | 15:39
    Apoyará PAN plan de Seguridad de la 4T para Chihuahua, pero no dejaremos de señalar la corrupción: Alfredo Chávez

    POR Redacción ADN / Staff.
    El líder del GP del PAN en el Congreso Local, Alfredo Chávez, dijo que su partido no mintió al señalar la responsabilidad del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el caso del huachicol fiscal.

    Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El coordinador de la bancada legislativa del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, manifestó que el apoyarán el programa de seguridad que la presidenta Sheinbaum pretende para Chihuahua, pero, advirtió, que eso no significa que vayan a dejar de señalar los casos de corrupción que se han presentado con algunos personajes y dependencias de la Cuarta Transformación.

    Alfredo Chávez, dijo que el PAN no mintió al señalar la responsabilidad del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el caso del huachicol fiscal.

    El panista recordó que su bancada advirtió desde el inicio sobre los riesgos de militarizar las aduanas y sostuvo que los problemas actuales confirman esas advertencias.

    Acusó que Morena con su narrativa intenta proteger a López Obrador, sobre quien, dijo, debe caer toda la responsabilidad.

    “El presidente sabía todo lo que pasaba en este país y sabía que había una tranza grande; lo podemos repetir y repetir. El presidente lo sabía y lo toleró”, expresó el legislador.

    “Si el presidente sabía, ¿por qué no removió al entonces secretario de Marina?, ¿por qué no se hizo público lo que hoy conocemos?”, cuestionó.

    “La presidenta tiene que ser una especie de bombero para no lastimar a López Obrador, pero la realidad pesa más que cualquier narrativa”, apuntó.

    Sobre el programa de seguridad que se pretende implementar en Chihuahua, y que fue acordado entre las mandatarias Estatal y Federal este jueves, el líder de los panistas en el Congreso Local, dijo que habrán de apoyarlo por ser un bien para los chihuahuenses.

    “Todo lo que sea de bien para chihuahuenses es bienvenido”, concluyó.

