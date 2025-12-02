Apoya SDUE a más de 2 mil familias con regularización de lotes en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La dependencia inició descuentos de hasta 50% en pagos de contado hasta enero de 2026.

Chihuahua / Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) del Gobierno del Estado informó que, durante lo que va de la actual administración, ha logrado la regularización de 2 mil 100 lotes habitacionales y comerciales en beneficio de aproximadamente 6 mil 700 personas en distintas regiones de Chihuahua, incluyendo Ciudad Juárez.

Estos terrenos se encuentran distribuidos en 283 colonias bajo administración estatal, y forman parte de un programa permanente que busca dar certeza jurídica a las familias que no cuentan con escrituras ni acceso a créditos hipotecarios formales. Las acciones son coordinadas a través del Departamento de Regularización y sus delegaciones regionales.

Gabriel Valdez, titular de la SDUE, explicó que este proceso se realiza de forma continua durante todo el año y tiene como objetivo principal otorgar seguridad patrimonial a las personas que han habitado por años terrenos sin documentación legal. “El propósito es cerrar la brecha entre los sectores vulnerables y el acceso legal a la propiedad”, afirmó.

En este esquema participa activamente el notariado estatal, lo cual permite agilizar los trámites y garantizar que los procesos de escrituración cumplan con todos los requisitos legales. La colaboración interinstitucional ha sido clave para ampliar la cobertura del programa a municipios como Allende, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Parral, Jiménez, Juárez, Meoqui, Rosales y Saucillo.

Adicionalmente, Valdez anunció el inicio de la segunda etapa de descuentos aplicables al pago de contado en la adquisición de lotes. Del 1 de diciembre de 2025 al 29 de enero de 2026, las familias podrán acceder a rebajas que van del 20 al 50 por ciento, tanto en terrenos habitacionales como comerciales, como una medida para facilitar la regularización a quienes aún están en proceso.

El funcionario subrayó que la certeza legal de los terrenos no solo protege el patrimonio de las familias, sino que también abre la puerta a la urbanización formal y a la mejora de servicios públicos, infraestructura y planeación territorial. En el caso de Ciudad Juárez, donde persisten importantes retos en materia de asentamientos irregulares, estos programas representan una herramienta fundamental para reducir la informalidad urbana.

