Apoya Maru Campos a madres afectadas por lluvias con vales para reponer muebles y enseres

La entrega de apoyos busca ayudar a familias que perdieron su patrimonio por las recientes inundaciones en Chihuahua capital.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Tras la conclusión de la temporada de lluvias que dejó severas afectaciones en diversas colonias de la capital del estado, la gobernadora Maru Campos entregó vales de menaje a madres de familia que perdieron parte de su patrimonio a causa de las inundaciones. La acción forma parte de un programa de apoyo impulsado por el Gobierno del Estado para brindar acompañamiento y respaldo a las personas que enfrentaron daños en sus viviendas.

Acompañada por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, la mandataria estatal se reunió con mujeres de colonias como El Porvenir, Juan Güereca, Infonavit Nacional y 2 de Junio, entre otras. En el encuentro, Campos Galván reiteró su compromiso con las familias chihuahuenses y reconoció el esfuerzo que hacen las madres para salir adelante tras una emergencia. “Nos dolió mucho lo que vimos en las inundaciones… les dije que les íbamos a ayudar, que íbamos a traerles lo que perdieron y que duele, porque les costó”, expresó.

Los vales entregados permiten a las beneficiarias acudir a la mueblería de su preferencia para adquirir artículos básicos como colchones, refrigeradores, estufas, sillones y otros enseres domésticos. La intención, según explicó la Gobernadora, es que las familias puedan elegir lo que realmente necesitan, de manera personalizada, para restablecer su hogar con mayor dignidad.

Este programa de apoyo se concretó mediante una colaboración entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, así como con el respaldo de las diputadas Manque Granados, Joss Vega y Nancy Frías, quienes gestionaron recursos y canalizaron solicitudes en distintas zonas de la capital.

Durante la entrega, la Gobernadora llamó a mantener el ánimo y la unidad comunitaria frente a las adversidades. “Hemos salido adelante de condiciones difíciles. Estamos juntos, entonces hay que mantenernos unidos. Que no decaiga ese ánimo”, señaló ante las asistentes, a quienes aseguró que el Gobierno del Estado seguirá presente y atento ante sus necesidades.

Una de las beneficiarias, Eva, agradeció de manera pública el apoyo brindado. “Gracias por no quitar el dedo del renglón. Sabíamos que podíamos confiar en ustedes y ahora podremos comprar nuestros mueblecitos que tanto nos hacían falta. Gracias por ir a donde nadie va y escucharnos”, expresó visiblemente emocionada.

Estas acciones se suman a otros esfuerzos implementados por el gobierno estatal para atender las consecuencias del temporal, que incluyó también el monitoreo de zonas de riesgo, apoyo con brigadas de limpieza y rehabilitación de infraestructura básica.

