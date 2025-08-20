Apoya la STPS a buscadores de empleo con asesoría y colocación laboral

Publicidad - LB2 -

En lo que va del año 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha brindado atención y asesoría a un total de 7 mil 769 personas que buscan empleo. De estas, mil 687 han logrado colocarse en un puesto laboral, gracias a la gestión de la dependencia que trabaja en coordinación con más de 1,200 empresas que ofrecen empleos formales, cumpliendo con las prestaciones de ley.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La STPS cuenta con una bolsa de trabajo que ofrece asesoría personalizada y opciones de vacantes que se ajustan al perfil de cada buscador. Este proceso incluye una entrevista inicial donde se verifica el perfil del candidato, lo que permite proporcionar opciones de empleo alineadas con sus habilidades y experiencia.

La atención se puede recibir de manera presencial, telefónica o virtual, lo que facilita el acceso a los servicios.

Una vez que se ha identificado una oportunidad laboral adecuada, la STPS vincula al buscador de empleo con la empresa correspondiente y realiza un seguimiento para comprobar los resultados de la entrevista.

En caso de que la respuesta no sea positiva, se ofrecen más alternativas laborales para asegurar que cada persona tenga la oportunidad de encontrar un empleo que se ajuste a sus necesidades.

La estrategia “Abriendo Espacios” es una de las iniciativas destacadas de la STPS, enfocada en atender a buscadores de empleo que pertenecen a grupos vulnerables. Esto incluye a personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras y víctimas del delito, entre otros. La inclusión de estos grupos en el mercado laboral es una prioridad para la dependencia, que busca fomentar la equidad y la diversidad en el empleo.

Los interesados en acceder a estos servicios pueden acudir a las instalaciones de la bolsa de trabajo, ubicadas en calle Allende 906, colonia Centro. Además, tienen la opción de comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, donde pueden encontrar más información y asistencia.

Es importante destacar que todos los servicios ofrecidos por la STPS son completamente gratuitos, lo que representa una gran oportunidad para quienes buscan mejorar su situación laboral.

La labor de la STPS es fundamental en el contexto actual, donde la búsqueda de empleo puede ser un desafío significativo para muchas personas.

Con un enfoque centrado en el apoyo y la asesoría, la dependencia se posiciona como un aliado clave para quienes buscan reintegrarse al mercado laboral de manera efectiva y con oportunidades reales de crecimiento.

