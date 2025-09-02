Anuncian vacunación contra el sarampión en Parque Barrancas este 5 de septiembre

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, ha anunciado la instalación de un módulo de vacunación contra el sarampión en el Parque Barrancas, ubicado en la Sierra Tarahumara. Este servicio se ofrecerá el próximo viernes 5 de septiembre, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y será atendido por personal de la Secretaría de Salud.

Urique, Chih (ADN/Staff) – El biológico estará disponible para personas de entre 6 meses y 49 años. Se recomienda a los asistentes presentar su cartilla de vacunación. En caso de no contar con este documento, se proporcionará un comprobante oficial que certifique la inmunización. Esta iniciativa busca dar seguimiento al programa estatal de vacunación y garantizar la salud de la población en la región.

Las comunidades cercanas, como Areponapuchi, Mogótavo, Bacajípare y Huitósachi, son especialmente invitadas a participar en esta jornada de vacunación. Además, se extiende la invitación a los visitantes del complejo turístico, quienes podrán aprovechar este servicio gratuito. La acción forma parte de un esfuerzo más amplio para prevenir brotes de sarampión en la región de las Barrancas del Cobre.

El Parque Barrancas, que se encuentra en la zona del divisadero, es un punto de interés turístico y está ubicado a tan solo 40 kilómetros del Pueblo Mágico de Creel. La cercanía del módulo de vacunación a la estación del ferrocarril Chepe facilita el acceso a la población y a los turistas que deseen recibir la vacuna.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, y la vacunación es una medida clave para prevenir su propagación. Con esta acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la salud pública y la protección de la población, especialmente en áreas donde el acceso a servicios de salud puede ser limitado.

Se espera que la jornada de vacunación en el Parque Barrancas sea bien recibida por la comunidad y los visitantes, contribuyendo así a la inmunización y protección de la salud en esta emblemática región de México.

