    octubre 2, 2025 | 12:53
    Anuncian para el 28 de octubre el Concurso Regional de Cerámica de Mata Ortíz

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con una bolsa de 400 mil pesos en premios.

    Chihuahua, Chih .- Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch) dio a conocer que el próximo 28 de octubre, se llevará a cabo la 28° edición del Concurso Regional de Cerámica de Mata Ortíz, en el municipio de Casas Grandes.

    El concurso se realizará en el marco del “Año de La Mujer Indígena”, con apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Gobierno del Estado de Chihuahua y el ayuntamiento local.

    Para esta edición la bolsa de premiación asciende a 400 mil pesos, que se distribuirán en 26 estímulos económicos conforme a cada categoría.

    La directora de la dependencia, Liliana Terrazas, dijo que el certamen es un espacio que promueve la riqueza artesanal de la región y reconoce el talento de quienes preservan las tradiciones culturales.

    “Es una oportunidad para valorar el trabajo artesanal y motivar a nuevas generaciones a continuar con el legado de los ceramistas de la localidad”, expresó.

    El registro de las obras se debe realizar del 6 al 9 de octubre, de las 10:00 a las 17:00 horas en la Antigua Estación de Ferrocarril, que se ubica en avenida Ferrocarril S/N, colonia Centro, en el poblado de Juan Mata Ortíz.

    Las categorías de participación incluyen: Alfarería y cerámica blanca policromada, Alfarería y cerámica en barro de color, rojo, café, crema y marmoleada (con o sin diseño), además de los premios especiales Galardón y Premio a la Excelencia.

    En el anuncio de este evento estuvieron presentes Flor Domínguez Chávez, directora de Turismo y Cultura de Casas Grandes; Diego Valles Trevizo, maestro ceramista; Gabriel Ornelas, jefe de Desarrollo Artesanal de Fodarch y autoridades del Ayuntamiento de Casas Grandes.

