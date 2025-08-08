Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 8, 2025 | 16:05
    InicioEstado

    Anuncian el Festival Soy Joven 2025

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), anunció el Festival Soy Joven 2025, una serie de eventos gratuitos y regionales que se realizarán en el marco del Mes de las Juventudes, con el objetivo de generar espacios de convivencia, expresión y participación.

    Ciudad Juárez, Chih .- La directora general del Ichijuv, Fernanda Martínez, destacó que este festival es una celebración del talento, la creatividad y la energía juvenil.

    “Con el Festival Soy Joven 2025 queremos visibilizar, escuchar, acompañar y celebrar a las juventudes de Chihuahua. Este festival no solo busca entretener, sino también fortalecer la identidad, hacer comunidad y brindar espacios seguros para su expresión”, expresó la funcionaria.

    - Publicidad - HP1

    El evento se llevará a cabo en tres regiones del estado, cada una con su propia temática, artistas invitados y actividades pensadas para públicos diversos:

    ● Ciudad Juárez – 30 de agosto
    CHOU-KOEN: Festival Anime y Cultura Pop en el Parque Central. Contará con la participación especial de Mario Castañeda, voz de Gokú en Latinoamérica, zona gamer con torneos, concursos de cosplay, stands de productos geek y presentaciones artísticas locales. Entrada libre.

    ● Hidalgo del Parral – 4 de septiembre
    Evento musical en el Pabellón Revolucionario con Lalo Armendáriz, Andrés Salcedo y el grupo La Atracción. Pulseras de acceso disponibles en Ichijuv sede Parral.

    ● Chihuahua capital – 12 de septiembre
    Gran cierre en El Palomar con un espectáculo de música versátil y sets de DJ en vivo, a cargo de Ángel Galván y Marcos Villalobos. Pulseras disponibles en oficinas de Ichijuv y Casa Soy Joven Deportiva.

    Cada sede contará con condiciones logísticas, operativas y de seguridad, para garantizar espacios seguros, incluyentes y libres de violencia. Además, se priorizó la participación de talento joven local en cada ciudad.

    “Este festival es de las juventudes y para las juventudes. Queremos que cada joven se sienta convocado y representado, que se apropie de estos espacios y los haga suyos. Nos vemos en el Festival Soy Joven 2025”, reiteró la titular de la dependencia.

    Galería

    WhatsApp Image 2025 08 08 at 14.55.09

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Xóchitl Contreras: Recortes y negligencia del IMSS en Juárez terminan en una evacuación fatal

    Luego del incendio registrado la noche del 6 de agosto en el Hospital General...
    Estado

    Foresta Alex Pérez Escalante parques y fraccionamientos con casi 1,200 árboles

    Con motivo del día mundial del árbol, el día 28 de junio, el líder...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.