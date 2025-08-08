Anuncian el Festival Soy Joven 2025

Publicidad - LB2 -

El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), anunció el Festival Soy Joven 2025, una serie de eventos gratuitos y regionales que se realizarán en el marco del Mes de las Juventudes, con el objetivo de generar espacios de convivencia, expresión y participación.

Ciudad Juárez, Chih .- La directora general del Ichijuv, Fernanda Martínez, destacó que este festival es una celebración del talento, la creatividad y la energía juvenil.

“Con el Festival Soy Joven 2025 queremos visibilizar, escuchar, acompañar y celebrar a las juventudes de Chihuahua. Este festival no solo busca entretener, sino también fortalecer la identidad, hacer comunidad y brindar espacios seguros para su expresión”, expresó la funcionaria.

El evento se llevará a cabo en tres regiones del estado, cada una con su propia temática, artistas invitados y actividades pensadas para públicos diversos:

● Ciudad Juárez – 30 de agosto

CHOU-KOEN: Festival Anime y Cultura Pop en el Parque Central. Contará con la participación especial de Mario Castañeda, voz de Gokú en Latinoamérica, zona gamer con torneos, concursos de cosplay, stands de productos geek y presentaciones artísticas locales. Entrada libre.

● Hidalgo del Parral – 4 de septiembre

Evento musical en el Pabellón Revolucionario con Lalo Armendáriz, Andrés Salcedo y el grupo La Atracción. Pulseras de acceso disponibles en Ichijuv sede Parral.

● Chihuahua capital – 12 de septiembre

Gran cierre en El Palomar con un espectáculo de música versátil y sets de DJ en vivo, a cargo de Ángel Galván y Marcos Villalobos. Pulseras disponibles en oficinas de Ichijuv y Casa Soy Joven Deportiva.

Cada sede contará con condiciones logísticas, operativas y de seguridad, para garantizar espacios seguros, incluyentes y libres de violencia. Además, se priorizó la participación de talento joven local en cada ciudad.

“Este festival es de las juventudes y para las juventudes. Queremos que cada joven se sienta convocado y representado, que se apropie de estos espacios y los haga suyos. Nos vemos en el Festival Soy Joven 2025”, reiteró la titular de la dependencia.

