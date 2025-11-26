Anuncia Maru Campos la creación del Fondo de Apoyos a la Cultura Aurora Reyes

Publicidad - LB2 -

El FORCA busca descentralizar recursos y fortalecer la vida cultural desde los municipios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la Reunión Estatal de Cultura 2025, la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció la creación del Fondo de Apoyos a la Cultura Aurora Reyes (FORCA), una nueva estrategia de financiamiento que busca fortalecer proyectos culturales impulsados por creadores independientes y gobiernos municipales, bajo principios de descentralización, equidad y justicia cultural.

Durante el evento celebrado en el Museo Casa Chihuahua, la mandataria destacó que el FORCA representa un cambio de paradigma en la forma en que se apoyan las expresiones artísticas en la entidad, priorizando la cercanía con las comunidades y rompiendo con prácticas centralistas que, por años, concentraron las decisiones en las capitales. “El Fondo se construyó para que los apoyos no se queden en el centro, ni se dispersen sin brújula, sino que lleguen a donde realmente se crea la cultura: a los territorios, a las manos y a las voces que la hacen posible”, señaló.

El nuevo esquema permitirá que tanto artistas como municipios accedan a recursos destinados a cubrir insumos, logística, equipamiento, viáticos y otros gastos necesarios para la ejecución de actividades y proyectos culturales. A partir de 2026, los municipios podrán presentar propuestas y optar por un monto máximo de 1.5 millones de pesos por proyecto, lo que permitirá respaldar una mayor cantidad de iniciativas en todo el estado.

Campos Galván subrayó la importancia de reconocer que la vida cultural no se impone desde el gobierno, sino que debe ser acompañada y potenciada desde los espacios donde se genera. “Incluir a los municipios es abrir el mapa cultural de Chihuahua y permitir que cada región cuente su historia con su propia voz. Eso es democratizar, y sobre todo, eso es hacer justicia cultural”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Cultura estatal, Alejandra Enríquez, recalcó que Chihuahua es un estado amplio y diverso, con múltiples expresiones culturales que requieren apoyo para desarrollarse de manera plena. “La cultura debe fortalecerse desde el lugar donde nace”, dijo, al destacar que el FORCA permitirá visibilizar el talento regional y generar condiciones más equitativas para su desarrollo.

El fondo lleva el nombre de Aurora Reyes, originaria de Hidalgo del Parral, considerada la primera muralista mexicana y reconocida por su activismo político y cultural. El Gobierno del Estado busca con ello rendir homenaje a una figura emblemática de la historia artística nacional y proyectar su legado como inspiración para nuevas generaciones.

La creación del FORCA se inscribe dentro de una política estatal que busca fortalecer el tejido social a través del arte y la cultura, en una apuesta por hacer de estas expresiones un vehículo de identidad, cohesión comunitaria y desarrollo integral en las distintas regiones del estado.

