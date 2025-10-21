Anuncia Maru Campos demanda contra líder nacional de Morena por daño moral

Publicidad - LB2 -

La gobernadora de Chihuahua respondió a declaraciones de Luisa María Alcalde, quien la señaló entre 29 panistas con supuestos actos de corrupción.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció que demandará por daño moral a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, luego de que esta la incluyera en una lista de panistas presuntamente involucrados en actos de corrupción durante un comentario sobre el reciente relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN).

En declaraciones a medios de comunicación, Campos Galván calificó las afirmaciones de Alcalde como un “ataque perverso” y advirtió que actuará legalmente para defender su nombre y el de otros gobernadores emanados del PAN.

“Que se prepare para una denuncia por daño moral. Ya estuvo bueno de las tonterías que dice. Se nota el juego perverso de parte de ella, no nada más hacia una servidora, sino hacia todos los gobernadores de Acción Nacional”, declaró la mandataria estatal.

Campos precisó que su advertencia no es una amenaza, sino una recomendación, y pidió a la dirigente morenista mantener la calma, asegurando que los gobernadores de oposición continúan colaborando institucionalmente con el Gobierno Federal.

La polémica se originó luego de que, durante su intervención sobre el nuevo eslogan y logotipo del PAN, Luisa María Alcalde afirmara que el blanquiazul seguía representado por “las mismas caras de siempre” y mencionara una lista de 29 asistentes al acto con supuestos antecedentes de corrupción, entre ellos la gobernadora chihuahuense.

Campos Galván también descartó una ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras el anuncio del dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, quien informó sobre el fin de las alianzas nacionales, aclarando que solo se trata de una “redefinición de estrategias” en los estados.

Hasta el momento, la mandataria no ha precisado la fecha ni la instancia ante la cual presentará la denuncia, aunque aseguró que lo hará “en los próximos días”.