Anuncia JASP arranque del programa “Maximizando Impactos 2025-2027” en Delicia

La Junta de Asistencia Social y Privada del Gobierno del Estado (JASP), en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), anuncian el arranque del programa “Maximizando Impactos 2025-2027”, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en la ciudad de Delicias,

Chihuahua, Chih .- Este programa tiene como objetivo unir a los sectores que trabajan con la dependencia: Gobierno, fundaciones y comunidad empresarial, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Agentes Fortalecedores, de este modo para fortalecer la atención y necesidades sociales para generar beneficios directos a la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

También se contempla realizar foros en las principales ciudades del estado, con el fin de conocer los objetivos, necesidades y programas de cada OSC, y mantener un banco estatal de asociaciones actualizado que incluya su población objetivo, historia, alcance y demás características.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, reafirma su compromiso de generar espacios de diálogo y colaboración entre los sectores público, privado y social, para mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses.

