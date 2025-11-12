Anuncia Gobernadora adelanto de aguinaldos a trabajadores del Gobierno del Estado

Publicidad - LB2 -

La medida beneficiará a más de 28 mil empleados y busca impulsar la economía durante el Buen Fin.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció el adelanto del aguinaldo para las y los trabajadores del Gobierno estatal, con el objetivo de que puedan aprovechar las ofertas del Buen Fin 2024, que se realizará del 13 al 17 de noviembre en todo el país.

A través de un comunicado oficial, la mandataria estatal informó que la primera parte de esta prestación será depositada el viernes 14 de noviembre y beneficiará a 28 mil 110 empleados, de los cuales 12 mil 70 pertenecen al sector magisterial. El adelanto representa una medida que se ha implementado de forma consecutiva en los últimos años, como un reconocimiento a la labor que realiza el personal desde cada una de las dependencias estatales.

Campos Galván destacó que esta decisión no solo representa un incentivo laboral, sino también una estrategia de apoyo a la economía estatal, ya que se prevé que el adelanto de aguinaldos genere una derrama económica significativa durante la jornada de descuentos del Buen Fin, beneficiando al comercio local y a las pequeñas y medianas empresas afiliadas a las distintas cámaras empresariales en Chihuahua.

“Cada año hemos adelantado esta prestación como un estímulo a la ardua labor que realizan nuestras trabajadoras y trabajadores. Los invito a seguir trabajando con entrega por el bien común y a aprovechar este recurso con responsabilidad”, expresó la gobernadora en el comunicado difundido este miércoles.

El Buen Fin es una iniciativa de carácter nacional que busca incentivar el consumo interno mediante descuentos en miles de productos y servicios. En Chihuahua, se espera la participación de cientos de negocios, principalmente del comercio formal, afiliados a organismos como la CANACO, la COPARMEX y otras cámaras empresariales que impulsan el programa en sus respectivas regiones.

La administración estatal reiteró que con esta medida se cumple en tiempo y forma con el compromiso hacia su plantilla laboral, al tiempo que se contribuye a estimular el dinamismo económico de fin de año, una temporada clave para el comercio y los servicios en el estado.

Finalmente, se exhortó a las y los trabajadores del estado a administrar de manera responsable su aguinaldo, privilegiando el consumo en negocios locales y considerando también el ahorro y la inversión familiar, en el marco de un cierre de año que exige planificación económica tanto individual como colectiva.

