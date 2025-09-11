Ante la ofensiva de la censura del régimen, blinda Francisco Sánchez a chihuahuenses

Publicidad - LB2 -

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa histórica para blindar en la Constitución del Estado de Chihuahua la libertad de expresión total como un derecho fundamental, inquebrantable y protegido frente a la ofensiva de la censura a los ciudadanos por parte del régimen centralista.

Chihuahua, Chih .– “Es preocupante tener que estar haciendo iniciativas que defiendan la libertad de expresión de los ciudadanos. Es alarmante tener que estar protegiendo a ciudadanos del poder político cuando dan su opinión”, declaró.

Esta iniciativa plantea reformar el Artículo 4° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para establecer de manera explícita que en el Estado de Chihuahua la libertad de expresión es absoluta, inviolable y su ejercicio no podrá ser restringido de ninguna manera.

Se establece en esta reforma que cualquier acto o medida de la autoridad que intente suprimir, obstaculizar o condicionar la libre expresión será nulo.

“Estamos a favor de la libertad de expresión en todas sus formas. Vamos a defender la libertad de pensamiento, de palabra, con independencia de que nos sea adversa o a favor”, sentenció Francisco Sánchez.

