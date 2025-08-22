Movil - LB1 -
    Amplía la Ensech el registro para la Maestría en Educación hasta el 3 de septiembre

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua “Profr. José E. Medrano R.”, conocida como Ensech, ha anunciado la extensión del periodo de registro para la Maestría en Educación para el Desarrollo Profesional Docente. Este proceso de inscripción se podrá realizar en línea hasta el 3 de septiembre, brindando una oportunidad adicional para quienes deseen mejorar su formación académica en el ámbito educativo.

    Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Los interesados pueden acceder al enlace www.ensech.edu.mx/maestria2025, donde encontrarán información detallada sobre el programa y los requisitos necesarios para la inscripción. La maestría se ofrece en modalidad mixta, lo que permite a los estudiantes combinar clases presenciales y en línea, adaptándose así a las necesidades de los profesionales en activo.

    El director de la Ensech, Julio César López, ha hecho un llamado a las y los chihuahuenses para que se registren en este posgrado, el cual está diseñado para proporcionar a los docentes herramientas teóricas y metodológicas. Estas herramientas son esenciales para implementar propuestas innovadoras en el aula y en los centros de trabajo, basándose en una práctica reflexiva de situaciones concretas.

    Las clases de la maestría iniciarán el 6 de septiembre de este año. Durante el curso, los participantes recibirán formación continua que les permitirá avanzar en su desarrollo profesional como docentes. Esta capacitación es fundamental para enfrentar los retos actuales del sector educativo y mejorar la calidad de la enseñanza en la región.

    López destacó que la especialidad será impartida por un equipo de catedráticos altamente calificados, quienes cuentan con experiencia y habilidades para adaptar los métodos de enseñanza a las demandas contemporáneas. Este enfoque busca responder a las necesidades del sector educativo, asegurando que los egresados estén preparados para los desafíos del futuro.

    Con esta iniciativa, la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua se reafirma como un referente en la formación de docentes, tanto a nivel estatal como nacional. La maestría no solo busca elevar la calidad educativa, sino también contribuir al desarrollo profesional de quienes se dedican a la enseñanza, fortaleciendo así el sistema educativo en su conjunto.

