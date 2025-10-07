América Aguilar: “No puedo votar por algo que discrimina, invisibilizarles a elles no es correcto”

Publicidad - LB2 -

“No puedo votar por algo que discrimina, es invisibilizarnos a todas, invisibilizarles a elles y no es correcto” la diputada por el Partido del Trabajo (PT) América Aguilar expresó su voto en contra del dictamen para añadir entre las atribuciones de la autoridad escolar el fomento al “uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”, calificando la exposición de motivos como excluyente y discriminatoria.

Chihuahua, Chih .– En tribuna Aguilar Gil explicó que, si bien está a favor de la enseñanza del uso correcto del español, debido a que en su exposición de motivos este dictamen se pronuncia en contra del lenguaje incluyente, su voto sería en contra.

La diputada petista destacó que la exposición de motivos no refleja la esencia de esta reforma, más bien refleja un sesgo con el que los lingüistas ni siquiera estarían de acuerdo: “Lo que en realidad nos interesa fomentar dentro del ambiente escolar, es que la juventud cuente con herramientas para convertirse en alfabetas funcionales, no poner posturas ideológicas a su aprendizaje” dijo.

- Publicidad - HP1

Asimismo, reconoció que existe un problema de aprendizaje actual, pero negó que el uso de “elles” y otras palabras del lenguaje inclusivo sea la causa: “Sí hay un problema en el aprendizaje y comprensión lectora, en la ortografía y en escribir correctamente y tiene que ver con muchas cosas, pero no con el lenguaje incluyente” sentenció.

Con ejemplos como “Twittear” y “Cantinflear”, la diputada Aguilar hizo hincapié en que la lengua está en constante evolución, las personas van creando palabras según las necesidades sociales, inventos o la evolución de la misma sociedad.

“Una postura personal, no es la realidad de las lenguas, porque las y los verdaderos dueños de la lengua somos las y los hablantes, nos pertenece, y son las nuevas generaciones quienes lo crean, la modernidad llegó y las sociedades evolucionan, a pesar de los pensamientos conservadores, nadie puede decidir como hablan las personas, sino que eso es un derecho de cada una de nosotras como ciudadanas libres de este país” concluyó Aguilar Gil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.