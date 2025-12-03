Alma Portillo impulsa corresponsabilidad en iniciativa de Ley Estatal de Cuidados

Publicidad - LB2 -

La diputada de Movimiento Ciudadano destaca avances legislativos y llama a consolidar una política pública integral para sectores vulnerables.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de su primer año como legisladora local, la diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo Lerma, reiteró su compromiso con la creación de un Sistema Estatal de Cuidados en Chihuahua, al tiempo que reconoció la apertura de las distintas fuerzas políticas del Congreso del Estado para avanzar en esta propuesta que busca dignificar y redistribuir el trabajo de cuidados.

Portillo Lerma señaló que su iniciativa responde a una necesidad urgente de atender y proteger a sectores tradicionalmente invisibilizados, como niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, quienes en muchas ocasiones no cuentan con redes de apoyo ni servicios especializados.

La legisladora recordó que la Ley del Sistema Estatal de Cuidados tiene como eje central la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, el sector privado y la sociedad en general. Esta perspectiva, dijo, es parte de la agenda nacional que impulsa Movimiento Ciudadano y busca reducir la desigualdad de género, ya que las mujeres son quienes históricamente han asumido la mayor carga del trabajo de cuidados, en su mayoría no remunerado.

“Las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras y muchas veces enfrentan jornadas dobles o triples, sin reconocimiento ni apoyo institucional. Por eso es indispensable que el Estado asuma su papel y provea servicios que permitan cuidar sin que ello signifique renunciar a su autonomía o bienestar”, expresó Portillo.

La diputada también destacó la importancia de crear infraestructura y servicios que acompañen esta visión, como la apertura de más estancias infantiles y centros de atención para personas con discapacidad. Estos espacios —afirmó— no solo representan un alivio para las familias cuidadoras, sino también una garantía de derechos para quienes requieren atención especializada.

Además, subrayó que el sistema de cuidados debe contemplar protocolos específicos para atender a las personas que actualmente no tienen quién los cuide, ya sea por ausencia de familia o por condiciones económicas que limitan el acceso a servicios.

Portillo Lerma aseguró que continuará impulsando esta iniciativa hasta convertirla en una política pública estatal. Dijo confiar en que el respaldo plural que ha recibido se traduzca en una aprobación legislativa que permita dar paso a un modelo institucional sólido, con presupuesto, lineamientos operativos y mecanismos de evaluación.

Con esta propuesta, la bancada de Movimiento Ciudadano busca colocar en la agenda pública estatal un tema que ha sido históricamente relegado, pero que representa un componente esencial para garantizar el bienestar social y avanzar hacia una mayor equidad en Chihuahua.

