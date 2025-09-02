Alerta preventiva por aumento del cauce del río El Carmen en Buenaventura

Publicidad - LB2 -

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido una alerta preventiva para la población de Buenaventura, debido al incremento del cauce del río El Carmen. Este fenómeno se ha originado por las lluvias intensas registradas el pasado lunes, que han provocado un aumento significativo en el flujo de agua hacia la presa Las Lajas.

Buenaventura, Chih (ADN/Staff) – Las localidades que podrían verse más afectadas por esta creciente incluyen Colonia Primero de Mayo, Lerdo de Tejada, Flores Magón y Benito Juárez. La CEPC ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los habitantes, manteniendo reuniones técnicas y una comunicación constante con autoridades municipales, cuerpos de emergencia y representantes comunitarios.

Estas acciones buscan coordinar esfuerzos preventivos y realizar un monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas en la región.

Ante esta situación, se recomienda a la población evitar cruzar por cauces, caminos rurales o zonas de escurrimiento. Además, se aconseja mantenerse alejado de los márgenes del río para prevenir posibles accidentes.

En caso de un aumento repentino en el nivel del agua, es fundamental reportarlo de inmediato a las autoridades correspondientes para que se puedan tomar las medidas necesarias.

El personal especializado de la CEPC ya se encuentra en la zona, realizando evaluaciones de riesgo y emitiendo recomendaciones específicas.

En caso de que las condiciones climáticas se intensifiquen, se coordinarán posibles medidas de evacuación preventiva para salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Las previsiones meteorológicas indican que en las próximas horas se esperan lluvias fuertes en varias localidades, incluyendo Namiquipa, Riva Palacio, Chihuahua, Meoqui, Rosales, Ocampo, Temósachic, Cuauhtémoc, Guerrero, Guadalupe y Calvo, Allende, Parral, San Francisco de Conchos, El Tule, Huejotitán, Guachochi, Batopilas y Morelos.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CEPC y otros medios de comunicación para atender cualquier llamado de emergencia y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades. La seguridad de la población es la prioridad en estos momentos críticos.

