Alerta CEPC por pronóstico de lluvias, temperaturas frescas y fuertes vientos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) hace un llamado a la población a tomar precauciones, ante la previsión de lluvias intensas, descenso de temperaturas y fuertes vientos, que afectarán a varias regiones del estado en las próximas 48 horas.

Chihuahua, Chih .- Para este sábado 27 de septiembre, se espera un ambiente fresco a templado por la noche, así como de cálido a caluroso por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado.

Las temperaturas más bajas se registrarán en la zona serrana, con 19 grados centígrados (°C) en El Vergel, municipio de Balleza, Guachochi con 20°C y Madera con 22°C.

Las ráfagas de viento más intensas, superiores a los 45 kilómetros por hora (km/h), se presentarán en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Allende y Camargo.

También se prevén rachas de hasta 35 km/h en Cuauhtémoc, Parral, Jiménez, Ojinaga y San Francisco de Conchos.

Las precipitaciones serán de moderadas a puntualmente fuertes en Ahumada, mientras que se esperan chubascos dispersos a moderados en Casas Grandes, Galeana, Madera, Guachochi, Chihuahua, Parral, Camargo y más de 40 municipios adicionales.

Durante esta noche, entre las 11:00 p.m. y las 2:00 a.m. de mañana, se presentarán lluvias moderadas con chubascos en Ciudad Juárez, con riesgo de inundaciones repentinas.

En zonas como Ignacio Zaragoza, Guerrero, Uruachi, Bocoyna, Delicias y Jiménez, las lluvias serán de aisladas a dispersas. Se alerta sobre la posible presencia de actividad eléctrica y caída de granizo en las regiones mencionadas.

El domingo 28 de septiembre se pronostican condiciones similares, con ráfagas superiores a los 45 km/h en Ahumada, Guadalupe y La Cruz, mientras que serán de hasta 35 km/h en Juárez, Delicias, Camargo, Meoqui, Jiménez y otras localidades del norte, centro y noreste de la entidad.

Las precipitaciones serán más intensas en Aldama, Matamoros, Coyame y Ojinaga, donde se esperan acumulados de hasta 50 milímetros (mm).

También se prevén chubascos moderados en Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral, Camargo, Santa Bárbara y Manuel Benavides, así como lluvias aisladas en Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías. Al igual que hoy, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas y granizo.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales, evitar zonas de riesgo, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones al conducir.

