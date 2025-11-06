Afirma Maru Campos que toda reforma electoral debe construirse con consenso de los estados

Publicidad - LB2 -

Durante la audiencia de la Comisión Presidencial, la Gobernadora reiteró que Chihuahua defenderá el federalismo y la autonomía electoral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, participó este jueves en la audiencia pública organizada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, donde expresó que cualquier modificación al sistema electoral mexicano que pretenda fortalecer la República debe surgir del consenso entre las entidades federativas y no como una imposición desde el centro.

Durante su intervención en el Museo Semilla de la ciudad de Chihuahua, Campos Galván reiteró la vocación federalista del estado y subrayó que la voz de Chihuahua y de sus ciudadanos debe ser escuchada en este proceso. “Hoy refrendamos esa vocación federalista y participamos activamente en la reflexión sobre el futuro electoral de México, con respeto al orden republicano, pero también con la firme convicción de que la voz de Chihuahua deberá ser siempre escuchada”, expresó.

La mandataria señaló que los avances democráticos en México han surgido históricamente “de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba”, por lo que insistió en que los estados deben tener un papel protagónico en la construcción de cualquier transformación institucional. Reafirmó además que las entidades son “cimientos indivisibles de la República” y que el consenso federal es clave para que los cambios sean legítimos y duraderos.

Campos Galván manifestó que el Estado de Chihuahua será un actor activo en la armonización de la legislación electoral local con los lineamientos de la reforma nacional, siempre en el marco de la libertad configurativa que otorga el artículo 116 constitucional. Aseguró que la democracia no se defiende con discursos, sino con instituciones autónomas y procedimientos confiables.

La Gobernadora también se pronunció a favor de modificaciones que mejoren los mecanismos de fiscalización y que promuevan eficiencia operativa en las instituciones electorales, siempre y cuando no se comprometa la certeza ni la seguridad jurídica. “La libertad se preserva cuando el poder se distribuye con responsabilidad”, apuntó.

En el evento, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, agradeció la participación de la mandataria estatal y reconoció la importancia del diálogo abierto con gobiernos locales en el diseño de una reforma que modernice el sistema electoral y fortalezca la participación ciudadana.

El encuentro forma parte de una serie de audiencias públicas que buscan recoger propuestas desde las entidades federativas, con miras a una reforma integral del sistema electoral mexicano. En su mensaje final, Maru Campos reiteró su respaldo a un federalismo vivo, con contrapesos reales e instituciones sólidas, destacando que “el futuro de México exige unidad, pero también respeto a la pluralidad y a la soberanía de cada estado”.

