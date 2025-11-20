Afina Congreso criterios para definir Tablas de Valores municipales y fortalecer recaudación local

Publicidad - LB2 -

La Comisión de Presupuesto busca consensos para garantizar autonomía y eficiencia hacendaria.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Chihuahua declaró un receso en sus trabajos legislativos para permitir un análisis más detallado de las propuestas que integrarán las Tablas de Valores de los 67 municipios, así como del Paquete Económico estatal 2026. La pausa en las sesiones tiene como objetivo revisar a fondo los criterios que servirán de base para el cálculo del Impuesto Predial y otras fuentes de ingreso clave para los gobiernos municipales.

El diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión, informó que durante las últimas semanas se han sostenido reuniones técnicas, comparecencias y mesas de trabajo con representantes municipales, con la finalidad de garantizar que las propuestas cumplan con criterios de equidad, legalidad y viabilidad recaudatoria. Subrayó que el enfoque está centrado en alcanzar el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y niveles de gobierno.

“Queremos lograr el mayor consenso posible, particularmente en un tema tan sensible como las Tablas de Valores, que son la base para el cálculo del Impuesto Predial y una pieza crucial para las finanzas de los municipios”, expresó Soto, al destacar que este proceso legislativo tiene implicaciones directas en la operación y sostenibilidad de los ayuntamientos.

El legislador explicó que el receso permitirá afinar tanto los aspectos técnicos como de fondo de cada propuesta presentada por los municipios, con especial atención en evitar cobros desproporcionados, errores legales o ambigüedades que puedan generar conflictos administrativos. Aclaró que el Congreso respeta la autonomía municipal, pero también tiene la responsabilidad de garantizar un marco fiscal armónico, transparente y justo para toda la entidad.

En esta etapa del proceso, la Comisión revisará también la integración de las Leyes de Ingresos municipales, que deben acompañar y sostenerse sobre las Tablas de Valores aprobadas. Las propuestas deberán reflejar una política fiscal responsable, ajustada al contexto económico local y a las necesidades presupuestales de cada demarcación.

La ruta legislativa contempla que en los próximos días se retomen los trabajos con nuevas sesiones y dictámenes, con miras a aprobar antes de fin de año el Paquete Económico estatal 2026. Este incluirá no sólo las proyecciones de ingreso y gasto para el Gobierno del Estado, sino también la autorización de las leyes fiscales municipales, fundamentales para la planeación financiera y la prestación de servicios públicos en cada localidad.

El Congreso del Estado reiteró su compromiso con un proceso abierto y participativo, donde la revisión técnica y el diálogo político permitan construir un sistema fiscal que responda a las realidades de cada municipio, sin poner en riesgo su estabilidad económica ni la confianza de los contribuyentes.

