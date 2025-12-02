Advierte PRI posible crisis en el campo si se aprueba Ley de Aguas sin cambios de fondo

Publicidad - LB2 -

Arturo Medina acusa intento de simulación legislativa y llama a frenar la reforma.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, advirtió este lunes que el sector agrícola nacional podría enfrentar su peor crisis en décadas si se aprueba la Ley de Aguas en los términos actuales, al considerar que los cambios presentados hasta ahora no son de fondo y representan únicamente una simulación por parte del oficialismo.

Durante un posicionamiento público, el legislador afirmó que las modificaciones anunciadas por la mayoría en el Congreso de la Unión no alteran la esencia de la iniciativa original, la cual, a su juicio, promueve la centralización de las decisiones en materia hídrica, impone trabas burocráticas a la transmisión de derechos de agua y criminaliza a los productores.

“Lo que han hecho los legisladores del oficialismo es un intento de engaño a los productores de todo el país. Ninguna de las modificaciones elimina el objetivo de hacer del agua una herramienta de control político”, señaló Medina, al tiempo que acusó al grupo mayoritario de actuar sin escuchar a quienes viven y trabajan del campo.

El diputado priista alertó sobre la posibilidad de un estallido social ante la falta de diálogo real con los sectores afectados y la construcción de una legislación sin participación ciudadana. Afirmó que la iniciativa representa no solo una amenaza para el campo, sino también para la soberanía alimentaria, la economía y la democracia en México.

En su mensaje, Medina hizo un llamado directo a los legisladores de Morena, en particular a los representantes por Chihuahua, para que voten en contra de la iniciativa y no actúen “por consigna”. Recalcó que la decisión sobre esta ley debe ser tomada desde una perspectiva territorial y no desde una lógica centralista ajena a la realidad de los estados productores.

Asimismo, recordó que legisladores de todas las bancadas han sostenido reuniones con agricultores y ejidatarios en el estado, quienes han manifestado con claridad su rechazo a los términos actuales de la ley. En ese sentido, reiteró que los diputados del PRI están solicitando al Congreso federal que frene su aprobación hasta que exista una propuesta verdaderamente consensuada.

Finalmente, Medina subrayó que no debe haber prisa en dictaminar una reforma de alto impacto sin el debido análisis. “Lo que se propone no responde al campo real, sino a una visión burocrática que puede desatar consecuencias muy graves si no se corrige a tiempo”, concluyó.

