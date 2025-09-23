Advierte Ismael Pérez Pavía riesgos de la reforma a la Ley de Amparo

Publicidad - LB2 -

El legislador exhortó al Senado a realizar un análisis responsable para evitar vulneraciones a derechos humanos.

Chihuahua, Chih.- El diputado del PAN, Ismael Pérez Pavía, presentó ante el Congreso del Estado una proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a revisar de manera responsable la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada por el Ejecutivo Federal.

El legislador advirtió que de aprobarse sin un estudio garantista se corre el riesgo de debilitar derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.

El juicio de amparo, explicó, ha sido históricamente el mecanismo más efectivo para proteger a las y los ciudadanos frente a abusos de autoridad. La propuesta de reforma, sin embargo, plantea cambios que impactarían directamente en tres aspectos clave: limitar la suspensión provisional que permite frenar actos ilegales de autoridades, restringir los amparos colectivos y trasladar al erario las sanciones por incumplimiento de sentencias, dejando sin responsabilidad directa a los funcionarios.

“Lo que se busca con esta reforma es reducir la capacidad de defensa de la ciudadanía frente al poder. Si se elimina la suspensión o se debilitan los amparos colectivos, miles de personas quedarían sin herramientas legales para protegerse de abusos como desalojos, falta de medicamentos o afectaciones al medio ambiente”, señaló Pérez Pavía.

El exhorto del diputado plantea que el Senado realice un análisis exhaustivo para evitar retrocesos en el Estado de Derecho. Sostuvo que defender el amparo significa defender la Constitución y la dignidad ciudadana, por lo que subrayó la importancia de que se garantice un recurso efectivo contra decisiones ilegales del gobierno.

