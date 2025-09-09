Advierte Francisco Sánchez que régimen centralista impone incremento brutal de impuestos federales en el 2026

Publicidad - LB2 -

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que el régimen centralista está imponiendo un incremento brutal de impuestos federales en el 2026 para cubrir el enorme boquete financiero que ha dejado su corrupción, despilfarro y políticas fallidas.

Ciudad Juárez, Chih .- “Más impuestos, más deuda y más despilfarro, ese es el paquete económico del régimen centralista”, sentenció.

Francisco Sánchez señaló que este incremento fiscal representa un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos, en un momento en el que la economía atraviesa un periodo de estancamiento y las familias enfrentan aumentos constantes en los precios de la canasta básica, la energía y los combustibles.

El legislador chihuahuense destacó que el paquete económico del gobierno federal para el 2026 contempla un incremento brutal de impuestos hasta en los videojuegos.

Francisco Sánchez advirtió que este incremento es un saqueo a las familias de Chihuahua, que como siempre se ven obligadas a regalarle el fruto de su esfuerzo al régimen centralista, sin recibir nada a cambio.

Chihuahua produce más de lo que recibe, y que este nuevo atraco fiscal confirma la necesidad de defender la autonomía financiera del estado. “No podemos seguir siendo la caja chica del régimen. Chihuahua debe levantarse y exigir lo justo: que se respete nuestro esfuerzo y que nuestros recursos se queden aquí, donde se generan”, afirmó.

