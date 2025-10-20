Advierte Alfredo Chávez que el Gobierno Federal está llevando al país a una crisis fiscal

Publicidad - LB2 -

Advierte coordinador crisis fiscal y duplicación de deuda sin resultados.

Chihuahua, Chih.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, advirtió que el Gobierno Federal está llevando al país a una crisis fiscal sin precedentes, al duplicar la deuda interna en los últimos ocho años.

Señaló que de 2018 a 2026 la deuda pasará de 10 a 20 billones de pesos, lo que representa un incremento del 50 por ciento, sin que existan resultados tangibles en desarrollo, crecimiento o bienestar para la población.

El legislador explicó que el Paquete Económico 2026 mantiene un modelo de gasto deficitario similar al de las crisis de los años ochenta, donde el Gobierno “gasta, gasta y no tiene resultados”.

Afirmó que las principales pérdidas provienen de proyectos federales improductivos como el Tren Maya, con 73 millones de pesos diarios en déficit; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 12 millones diarios; la Comisión Federal de Electricidad, con 800 millones diarios; y Pemex, que solo en el primer semestre de 2025 perdió 21 mil millones de pesos.

Chávez Madrid también criticó los incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en refrescos, tabacos y juegos, al considerar que afectan directamente a los consumidores.

“No son las empresas quienes pagan estos impuestos, sino la gente. Si dicen que el IEPS es saludable, que lo destinen a salud: a medicamentos, diálisis y hospitales”, expresó el diputado, al recordar que el Gobierno Federal había prometido crear un fondo de 48 mil millones de pesos para el sector salud con este gravamen, sin resultados verificables.

Finalmente, el coordinador panista reiteró que su partido no se opone a los programas sociales, sino al uso ineficiente y opaco de los recursos públicos.

Enfatizó que el PAN defenderá un modelo económico de responsabilidad y justicia tributaria, en el que las familias no sigan pagando los costos de los errores financieros del Gobierno Federal.

Esta declaración se realizó en el marco de la rueda de prensa convocada por la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez, en conjunto con las diputadas federales Manque Granados y Rocío González.

