Acusa Jorge Soto que el gobierno federal repite “manual de impunidad” tras asesinato de Carlos Manzo

El diputado panista responsabiliza al régimen por ignorar las peticiones de auxilio y normalizar la violencia contra autoridades.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En una intervención enérgica desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Hacienda y legislador del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, es consecuencia directa de la impunidad, el abandono institucional y la estrategia fallida del actual Gobierno Federal frente al crimen organizado.

“El manual de comunicación del régimen es negar, distraer y culpar al pasado”, sentenció el diputado al exigir que se reconozca la inacción del Estado mexicano, tras ignorar —en reiteradas ocasiones— las solicitudes de protección hechas por Manzo antes de ser asesinado. “Carlos Manzo pidió ayuda una y otra vez, y fue ignorado. No es un hecho aislado: es el retrato del abandono institucional frente al crimen. No es narrativa, son los hechos los que retratan al narco gobierno”, señaló.

Soto advirtió que la violencia contra autoridades locales y líderes sociales se ha normalizado, recordando otros casos recientes como el asesinato del líder citricultor Bernardo Bravo Manríquez, la alcaldesa de Tepalcatepec y el homicidio de Alejandro Torres Mora y su esposa. Según el legislador, estos crímenes reflejan la erosión del Estado de derecho y el avance del crimen organizado en amplias zonas del país.

Criticó además lo que considera una política sistemática de negación, polarización y propaganda por parte del Ejecutivo federal. “No se combate al crimen con escoltas ni con discursos, sino con estrategia, instituciones y autoridad moral. Pero este gobierno perdió las tres”, subrayó.

Dirigiéndose directamente a la presidenta de la República, el diputado pidió que asuma su papel como jefa de Estado de todos los mexicanos, sin distinciones ideológicas, y que reconozca que el país no necesita más informes, sino acciones y resultados en seguridad, justicia y gobernabilidad. “Debe ser también presidenta de los niños con cáncer, de las víctimas de extorsión y de los que viven con miedo. Gobernar es asumir responsabilidades, no repartir culpas”, puntualizó.

En uno de los momentos más críticos de su intervención, Soto pidió que el Gobierno Federal se “sacuda a los presuntos delincuentes que llevan las siglas de Morena”, en referencia a señalamientos contra figuras como Adán Augusto López, actual coordinador de senadores morenistas, y los gobernadores de Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas. “No se puede enfrentar al crimen desde una casa llena de delincuentes”, advirtió.

El legislador panista concluyó su mensaje con un llamado a las y los diputados del bloque oficialista a romper el silencio ante lo que consideró un país en descomposición bajo la simulación gubernamental. “Lo saben, lo sienten. La esperanza de México se agota. Llegaron al poder porque los de antes fallaron, pero hoy fallan igual, o peor. La diferencia es que ahora ni siquiera aceptan la realidad que golpea todos los días a la puerta de Palacio Nacional”, finalizó.

