Acusa diputada panista a Juan Carlos Loera de impulsar reforma al agua por revancha política

Rocío González señala que la iniciativa afectaría gravemente a productores del estado y deriva del conflicto de 2020.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En el contexto de las protestas nacionales encabezadas por productores agrícolas y transportistas, la diputada federal del PAN, Rocío González Alonso, acusó al senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa de ser uno de los principales impulsores de la propuesta de reforma a la Ley Nacional de Aguas, la cual, advirtió, podría poner en riesgo la actividad agrícola en regiones como Chihuahua.

González Alonso sostuvo que dicha iniciativa legislativa surge como una “revancha política” derivada del conflicto por el agua ocurrido en 2020, cuando productores del centro-sur del estado se enfrentaron al Gobierno Federal por la extracción de agua de las presas locales, como parte del cumplimiento del tratado internacional con Estados Unidos. Durante ese episodio, los agricultores bloquearon presas y se movilizaron en rechazo a lo que consideraron una imposición centralista del recurso hídrico.

“La propuesta legislativa impulsada por Loera de la Rosa responde más a intereses personales y políticos que a una visión técnica o regional del uso del agua”, declaró la diputada, al tiempo que exigió transparencia en el proceso legislativo y diálogo con los sectores productivos afectados. También llamó a sus homólogos en el Congreso de la Unión a “dar la cara” ante los productores.

La reforma a la Ley Nacional de Aguas que actualmente se discute en el ámbito federal ha generado fuerte resistencia en estados del norte del país, especialmente en Chihuahua, donde el agua es considerada un recurso estratégico para el campo. Los productores han manifestado su preocupación por los nuevos esquemas de control, las sanciones más estrictas y el riesgo de que se centralice la administración del recurso, sin tomar en cuenta las particularidades geográficas y climáticas de cada región.

González Alonso respaldó los reclamos de los agricultores, quienes desde el inicio de semana se han sumado al paro nacional con bloqueos en aduanas, puentes internacionales y carreteras. En Ciudad Juárez, uno de los puntos más críticos es el cierre del carril de carga del Puente Internacional Zaragoza, donde manifestantes exigen la suspensión de la reforma y mejores condiciones para el sector agropecuario.

La diputada panista subrayó que la defensa del agua no debe politizarse y advirtió que imponer una legislación sin escuchar al campo provocará mayor inconformidad social. “No es momento de revanchas, es momento de atender las necesidades reales de quienes producen los alimentos para México”, afirmó.

Hasta ahora, el senador Loera de la Rosa no ha emitido una respuesta pública directa a las declaraciones de González Alonso. Sin embargo, en intervenciones previas ha defendido la necesidad de una nueva Ley Nacional de Aguas que garantice el acceso equitativo, evite el acaparamiento y priorice el uso humano por encima de intereses particulares.

El debate en torno a esta reforma se mantiene como uno de los temas más sensibles en la agenda legislativa, especialmente en estados agrícolas donde las decisiones sobre el agua son vistas como determinantes para la viabilidad económica y social de comunidades enteras.

