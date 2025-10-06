Movil - LB1 -
    octubre 6, 2025 | 15:38
    Acuden políticos, empresarios y funcionarios a solidarizarse con Maru Campos

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Víctor Cruz Russek, falleció en Chihuahua Capital, este domingo a consecuencia del cáncer.

    Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Personajes de la política y empresarial, además de familiares y conocidos de Víctor Cruz Russek, acudieron a las instalaciones de Mausoleos Vida Eterna, para darle el ultimo adiós a quien fuera esposo de la Gobernadora Maru Campos Galván.

    Víctor Cruz Russek, falleció en Chihuahua Capital, este domingo a consecuencia de un cáncer.

    Entre quienes se dieron cita se encuentran los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza, y Margarita Zavala, ex primera dama del país en la administración de Felipe Calderón, y actualmente diputada federal por el PAN.

    La presencia de Zavala, y de Daniela Álvarez presidenta del PAN Estatal, fue interpretado por más de alguno como la solidaridad del PAN con la familia, en un momento de profundo duelo que ha conmovido a la sociedad chihuahuense.

    La gobernadora Maru Campos, acudió desde temprano para recibir a los visitantes, entre los que también se encuentran parte de su equipo de trabajo en la administración estatal.

    Algunos de los funcionarios presentes son:
    . – Amanda Córdova, Tesorera Municipal
    . – Diodoro Siller, secretario del Trabajo
    . – Diodoro Carrasco, asesor de la gobernadora
    . – Mauro Parada Muñoz, secretario de Desarrollo Rural
    . – Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas
    . – Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura.

    Los alrededores de Mausoleos Vida Eterna, fueron cerrados a la circulación, e incluso se colocaron vallas para controlar el acceso bajo la custodia de algunos elementos de seguridad.

    También asistieron la diputada federal Manque Granados, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, quienes expresaron sus condolencias a la familia del empresario.

