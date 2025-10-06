Acuden políticos, empresarios y funcionarios a solidarizarse con Maru Campos

Publicidad - LB2 -

Víctor Cruz Russek, falleció en Chihuahua Capital, este domingo a consecuencia del cáncer.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Personajes de la política y empresarial, además de familiares y conocidos de Víctor Cruz Russek, acudieron a las instalaciones de Mausoleos Vida Eterna, para darle el ultimo adiós a quien fuera esposo de la Gobernadora Maru Campos Galván.

Entre quienes se dieron cita se encuentran los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza, y Margarita Zavala, ex primera dama del país en la administración de Felipe Calderón, y actualmente diputada federal por el PAN.

La presencia de Zavala, y de Daniela Álvarez presidenta del PAN Estatal, fue interpretado por más de alguno como la solidaridad del PAN con la familia, en un momento de profundo duelo que ha conmovido a la sociedad chihuahuense.

La gobernadora Maru Campos, acudió desde temprano para recibir a los visitantes, entre los que también se encuentran parte de su equipo de trabajo en la administración estatal.

Algunos de los funcionarios presentes son:

. – Amanda Córdova, Tesorera Municipal

. – Diodoro Siller, secretario del Trabajo

. – Diodoro Carrasco, asesor de la gobernadora

. – Mauro Parada Muñoz, secretario de Desarrollo Rural

. – Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas

. – Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura.

Los alrededores de Mausoleos Vida Eterna, fueron cerrados a la circulación, e incluso se colocaron vallas para controlar el acceso bajo la custodia de algunos elementos de seguridad.

También asistieron la diputada federal Manque Granados, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, quienes expresaron sus condolencias a la familia del empresario.

