Abre Nancy Frías su Casa de Enlace en Chihuahua para atender necesidades del Distrito 12

La diputada local Nancy Frías ha reafirmado su compromiso con las familias del Distrito 12 al abrir las puertas de su Casa de Enlace, un espacio destinado a brindar atención directa y personalizada a la ciudadanía.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) .- Este servicio está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., facilitando el acceso a quienes necesiten apoyo o deseen plantear sus inquietudes.

La Casa de Enlace se encuentra ubicada en Bosque de Grijalva #2251, en el Fraccionamiento Bosques de San Pedro I, con código postal 31125. Su localización es conveniente, ya que está cerca de un establecimiento de materiales de construcción, lo que permite a los vecinos de la zona norte de la ciudad encontrarlo con facilidad.

Este espacio no solo es un punto de atención, sino que también actúa como un canal donde los ciudadanos pueden gestionar apoyos, expresar necesidades específicas de sus colonias o realizar trámites personales.

La diputada Frías ha destacado que cuenta con un equipo comprometido que se dedica a dar seguimiento y acompañamiento a cada solicitud recibida.

En sus declaraciones, la diputada enfatizó que la Casa de Enlace no es solo una oficina, sino un lugar de puertas abiertas.

“Queremos que la ciudadanía sepa que puede contar con nosotros, que aquí tienen una aliada para canalizar sus necesidades y encontrar soluciones”, afirmó Frías, subrayando la importancia de este espacio en la interacción con la comunidad.

Además, la diputada ha reiterado que su labor no se limita al ámbito legislativo en el Congreso.

“El trabajo más importante se hace en el territorio, escuchando de frente a las personas”, comentó, lo que resalta la relevancia de mantener una Casa de Enlace activa y funcional para fortalecer la comunicación entre los representantes y la ciudadanía.

Frías ha manifestado su intención de continuar fortaleciendo la vinculación con los ciudadanos a través de este espacio, colaborando con autoridades estatales y municipales para llevar resultados concretos a cada colonia del Distrito 12.

Para mayor información o atención, los interesados pueden acudir directamente al domicilio de la Casa de Enlace o comunicarse a través de sus redes sociales oficiales.

