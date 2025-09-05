A Parral le hace falta capitán: Francisco Sánchez

Publicidad - LB2 -

El diputado y coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, respaldó el posicionamiento de la Regidora Naranja, Larissa Martínez, quien expuso ante el cabildo las carencias, el abandono y el rezago en que ha caído el municipio de Hidalgo del Parral.

Chihuahua, Chih .- “Como bien lo indicó nuestra Regidora, hoy Parral no tiene Capitán, pero sí tiene un ejército naranja que no tendrá jamás un silencio cómplice, que va a señalar lo que se debe señalar, la carencia, el rezago, el abandono con que ahora se gobierna”, declaró.

Asimismo, el legislador chihuahuense reprobó el comportamiento de los directores y demás funcionarios de la administración quienes reaccionaron de manera iracunda al posicionamiento de la Bancada Naranja, faltando al respeto a la regidora Martínez y al decoro necesario para el funcionamiento del cabildo.

- Publicidad - HP1

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.