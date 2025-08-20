Movil - LB1 -
    agosto 20, 2025 | 17:45
    Vacunación contra el sarampión beneficia a comunidades de la Sierra Tarahumara

    En la Salud

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    En un esfuerzo por combatir el sarampión en el estado, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) ha llevado a cabo múltiples jornadas de vacunación en diversos municipios de la Sierra Tarahumara.

    Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno del Estado para proteger a la población más vulnerable ante esta enfermedad contagiosa.

    Durante estas jornadas, un total de 751 habitantes de los municipios de Guazapares, Cusihuiriachi, Balleza, Ocampo y Urique recibieron la vacuna, lo que les permitirá enfrentar el sarampión de manera más efectiva. La vacunación es una medida crucial para prevenir brotes de esta enfermedad, especialmente en áreas donde el acceso a servicios de salud puede ser limitado.

    Además de la vacunación, se distribuyeron mil 781 paquetes de maíz y frijol como parte del programa NutriChihuahua. Este programa busca mejorar la alimentación y la salud de las comunidades, ofreciendo apoyo adicional a las familias que enfrentan dificultades económicas. La combinación de estas acciones refleja un enfoque integral hacia el bienestar de la población.

    La colaboración entre diferentes entidades ha sido fundamental para el éxito de estas jornadas. El DIF Estatal, junto con las autoridades municipales y el personal de la Secretaría de Salud, ha trabajado en conjunto para acercar los servicios de salud pública a las y los residentes de la Sierra Tarahumara. Esta sinergia es clave para garantizar que las comunidades reciban la atención que necesitan.

    El Gobierno del Estado también ha hecho un llamado a la población para que acuda a los centros de salud o módulos más cercanos y se aplique la vacuna contra el sarampión. Esta invitación busca aumentar la cobertura de vacunación y asegurar que más personas estén protegidas contra esta enfermedad.

    Las jornadas de vacunación y las acciones complementarias del programa NutriChihuahua son pasos importantes hacia la mejora de la salud pública en la región. La atención a las necesidades de las comunidades indígenas es una prioridad, y el gobierno continúa trabajando para fortalecer estos lazos y garantizar el acceso a servicios básicos de salud.

