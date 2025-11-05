Regresa el Dr. Vagón a Chihuahua con servicios médicos gratuitos

Publicidad - LB2 -

El Dr. Vagón, El Tren de la Salud, volverá a recorrer el estado de Chihuahua como parte de su Ruta 110, ofreciendo atención médica completamente gratuita a miles de personas en situación de vulnerabilidad. La jornada se desarrollará del 9 al 13 de diciembre, abarcando cuatro municipios: Chihuahua, Delicias, Jiménez y Ciudad Juárez.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La iniciativa es posible gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Fundación Grupo México, como parte de los esfuerzos por acercar servicios de salud de calidad a quienes más lo necesitan.

Calendario de atención en Chihuahua:

Chihuahua capital: del 19 al 23 de noviembre – Antigua estación (Av. División del Norte #3700)

Delicias: del 25 al 29 de noviembre – Av. Ferrocarril y Tecnológico

Jiménez: del 2 al 6 de diciembre – Av. Ferrocarril #734

Ciudad Juárez: del 9 al 13 de diciembre – Eje Vial Juan Gabriel y Blvd. Municipio Libre

El Dr. Vagón está conformado por 18 vagones completamente equipados, donde un equipo de especialistas brinda hasta 500 consultas diarias en áreas como:

- Publicidad - HP1

Medicina general

Odontología

Quiropráctica

Rehabilitación física

Optometría y audiometría

Nutrición

Salud visual y clínica de diabetes

Planificación familiar

Entrega gratuita de medicamentos

Además, el tren cuenta con un Vagón de la Mujer, donde se ofrece atención especializada con estudios como:

Consulta ginecológica

Ultrasonidos

Colposcopías

Control prenatal

Laboratorios clínicos

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, subrayó que esta visita es resultado de las gestiones de la gobernadora Maru Campos, con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud.

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza, recordó que esta será la séptima vez que el Dr. Vagón visita el estado, reflejando un compromiso constante con el bienestar de las familias chihuahuenses.

La subdirectora de Salud de la Fundación Grupo México, Ana Sofía Lanczyner, invitó a la ciudadanía a aprovechar los servicios gratuitos y reiteró que se repartirán 500 fichas por día, por lo que recomendó acudir temprano.

“Todos los servicios son gratuitos y de alta calidad. Aprovechen esta oportunidad para cuidar su salud y la de su familia”, afirmó.

Horarios de atención:

Desde las 6:00 a.m. se entregan fichas para iniciar atención médica a partir de las 7:00 a.m.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.