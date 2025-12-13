Refuerza Chihuahua vigilancia ante nueva variante de influenza H3N2 en México

Publicidad - LB2 -

Autoridades sanitarias llaman a vacunarse y extremar precauciones ante cambios estacionales del virus.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud de Chihuahua informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el estado ante la detección en México del primer caso de la variante H3N2 subclado K del virus de influenza, recientemente notificado por la autoridad sanitaria federal.

Esta medida forma parte del monitoreo continuo que se realiza durante la temporada invernal, periodo en el que comúnmente se presentan modificaciones genéticas en los virus respiratorios.

El seguimiento se lleva a cabo a través de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y del Laboratorio Estatal de Salud Pública, que operan con protocolos establecidos para identificar, rastrear y analizar las distintas cepas del virus de la influenza. Esta labor permite emitir recomendaciones a la población de manera oportuna, además de reforzar la estrategia de vacunación estacional.

Las autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a no alarmarse ante la presencia de esta nueva subvariante, pero sí a tomar medidas preventivas, especialmente las personas consideradas dentro de los grupos de riesgo.

Estos incluyen a niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad o afecciones que comprometen el sistema inmunológico.

Entre las acciones recomendadas se encuentran la aplicación de la vacuna contra la influenza, disponible en centros de salud públicos, así como el uso de cubrebocas en caso de presentar síntomas, lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, limpieza y desinfección del hogar. También se sugiere mantener una dieta equilibrada, hidratarse adecuadamente y realizar actividad física de forma regular para fortalecer las defensas del organismo.

La Secretaría de Salud también pidió evitar la automedicación y acudir directamente a las unidades médicas ante cualquier signo de enfermedad respiratoria. Asimismo, instó a la población a consultar únicamente fuentes oficiales para mantenerse informada sobre los puntos de vacunación habilitados en distintos municipios.

Finalmente, las autoridades estatales reiteraron su llamado a seguir las redes sociales del Gobierno del Estado, donde se actualiza de manera constante la información sobre las campañas de vacunación y otras acciones preventivas que buscan reducir el impacto de enfermedades respiratorias durante los meses más fríos del año.

