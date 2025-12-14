Reducir el azúcar mejora energía, metabolismo y previene enfermedades crónicas

Publicidad - LB2 -

Especialistas destacan beneficios físicos y mentales tras disminuir el consumo de azúcares añadidos en la dieta diaria

Ciudad de México (ADN/Staff) – Reducir o eliminar el consumo de azúcar añadido genera una serie de cambios positivos en el organismo, que van más allá de la pérdida de peso y alcanzan la salud metabólica, emocional y cerebral, de acuerdo con análisis recientes en materia de nutrición y bienestar.

Durante los primeros días, el cuerpo atraviesa un periodo de adaptación ante la ausencia de picos de glucosa y de la liberación inmediata de dopamina que provoca el azúcar. En esta etapa pueden presentarse irritabilidad, ansiedad, cansancio, dolores de cabeza y antojos intensos, especialmente por productos ultraprocesados. Estos efectos, sin embargo, suelen ser temporales.

Conforme avanza el ajuste del organismo, muchas personas reportan una energía más estable a lo largo del día, sin los altibajos posteriores a las comidas, así como una disminución progresiva de los antojos, lo que favorece la adherencia a una alimentación más equilibrada.

A mediano plazo, la reducción del azúcar se asocia con pérdida de grasa corporal, particularmente abdominal, mejoría en la salud de la piel, menor inflamación y reducción del acné. También se observan beneficios digestivos, ya que el exceso de azúcar altera la microbiota intestinal, mientras que su disminución favorece un equilibrio bacteriano más saludable.

Otro de los órganos beneficiados es el hígado, al reducirse la carga de fructosa añadida que puede derivar en hígado graso no alcohólico. A nivel cognitivo y emocional, se reporta mayor claridad mental, mejor concentración y estabilidad en el estado de ánimo, al evitar los picos y caídas bruscas de glucosa.

Desde el punto de vista preventivo, limitar el consumo de azúcar añadido reduce el riesgo de diabetes tipo 2, mejora la salud cardiovascular al estabilizar triglicéridos y presión arterial, y protege la salud dental, al disminuir la formación de caries y enfermedades de las encías. Además, contribuye a bajar la inflamación crónica, asociada a obesidad, artritis y enfermedades metabólicas.

Especialistas aclaran que el azúcar no es intrínsecamente dañino cuando se consume en cantidades moderadas y proviene de alimentos naturales, como frutas, verduras y lácteos, ya que la glucosa es esencial para el funcionamiento del cerebro y los músculos. El problema surge con el consumo excesivo de azúcares añadidos presentes en refrescos, bollería y productos ultraprocesados.

Para una reducción saludable, se recomienda sustituir bebidas azucaradas por agua o infusiones, optar por fruta fresca o frutos secos ante antojos, leer etiquetas para detectar azúcares ocultos y aumentar la ingesta de proteína y fibra, que ayudan a mantener la saciedad y estabilizar la glucosa en sangre. Asimismo, se sugiere un proceso gradual, que facilite la adaptación del cuerpo y reduzca el riesgo de recaídas.

La evidencia indica que disminuir el azúcar es una inversión en salud a largo plazo, con beneficios sostenidos en energía, bienestar general y prevención de enfermedades, siempre que se acompañe de una alimentación basada en productos naturales y mínimamente procesados.

