    septiembre 1, 2025 | 15:22
    Realizarán diversos eventos por aniversario del Centro de Salud Urbano B

    En la Salud

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Salud municipal invita el próximo viernes 3 de octubre, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, a las actividades por el quinto aniversario del Centro de Salud Urbano B.

    Ciudad Juárez, Chih .- Daphne Santana Fernández, titular de la dependencia, invitó a la ciudadanía a celebrar y dejar su huella artística por la salud.

    “La convocatoria está abierta para la creación de murales y grafitis con la temática: Prevención de adiciones”, explicó.

    Las bases para participar son para todos los jóvenes, artistas, estudiantes y el público en general, el material es libre y los espacios serán asignados el día del evento.

    La funcionaria mencionó que se otorgará una constancia y se tendrá la exposición pública de la obra.

    Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 656-472-6273 o mandar un correo electrónico a [email protected]

