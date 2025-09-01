Realizarán diversos eventos por aniversario del Centro de Salud Urbano B

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Salud municipal invita el próximo viernes 3 de octubre, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, a las actividades por el quinto aniversario del Centro de Salud Urbano B.

Ciudad Juárez, Chih .- Daphne Santana Fernández, titular de la dependencia, invitó a la ciudadanía a celebrar y dejar su huella artística por la salud.

“La convocatoria está abierta para la creación de murales y grafitis con la temática: Prevención de adiciones”, explicó.

Las bases para participar son para todos los jóvenes, artistas, estudiantes y el público en general, el material es libre y los espacios serán asignados el día del evento.

La funcionaria mencionó que se otorgará una constancia y se tendrá la exposición pública de la obra.

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 656-472-6273 o mandar un correo electrónico a [email protected]

