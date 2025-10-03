Realizarán diferentes actividades por el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Publicidad - LB2 -

Se efectuarán acciones encaminadas a la detección temprana de este padecimiento.

Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado de Chihuahua dio a conocer las diversas actividades que a través de la Secretaría de Salud, se efectuarán durante octubre en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Dichas acciones forman parte de la Campaña Nacional Intersectorial de Prevención, Detección y Atención Integral del Cáncer de la Mujer, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino.

- Publicidad - HP1

Esta campaña se suma a los esfuerzos permanentes que se desarrollan desde el Ejecutivo, para prevenir y atender ambos padecimientos, para detectarlos en etapas iniciales y aumentar las probabilidades de cura.

Como parte de las actividades, el 19 de octubre se llevará a cabo en todos los distritos sanitarios el taller masivo de autoexploración mamaria denominado Exploratón, como parte de una jornada nacional de sensibilización.

Además se realizarán acciones permanentes como la exploración clínica de mama para mujeres de 25 a 39 años y mastografías de tamizaje para mujeres de 40 a 69 años.

Se incluyen pruebas de citología cervical para mujeres de 25 a 64 años y ferias de la salud, con servicios integrales en las distintas regiones del estado.

Los puntos de atención se ubicarán en espacios públicos estratégicos con brigadas de orientación, módulos informativos, actividades educativas y otros servicios preventivos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.