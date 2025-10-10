Realizan  jornadas gratuitas de mastografía en el Uneme-Dedicam Juárez 

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través del Distrito de Salud II Juárez, extiende un llamado a todas las mujeres de 40 años o más, a acudir a la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (Uneme-Dedicam), para realizarse mastografías gratuitas.

Ciudad Juárez, Chih .- Esta acción se realiza mediante el programa MediChihuahua y está encaminada a mantener una salud integral y promover la detección oportuna de enfermedades.

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, se implementan acciones para fortalecer las estrategias de prevención y fomentar la cultura del autocuidado entre las juarenses.

- Publicidad - HP1

Federico Castro, director del Uneme-Dedicam Juárez explicó que, si bien se brinda atención todo el año, en octubre se intensifican las campañas de detección temprana, ya que una revisión a tiempo puede marcar la diferencia en el tratamiento y la supervivencia.

El servicio de mastografía está dirigido principalmente a mujeres sin derechohabiencia, entre 40 y 69 años, grupo de mayor riesgo, aunque la invitación se mantiene abierta a quienes identifiquen algún cambio o síntoma inusual, como nódulos, secreciones o alteraciones visibles en el seno.

Para facilitar el acceso al estudio se puede acudir al Uneme-Dedicam Juárez de lunes a viernes, de 7:00 a 14:30 horas, o al Centro de Salud Águilas de Zaragoza, en horario de 8:00 a 14:00 horas, donde podrán tramitar su cita o recibir información personalizada.

En los centros de salud estatales existe una lista de registro para usuarias, a quienes se les ofrece transporte gratuito mediante unidades móviles del Gobierno del Estado, a fin de trasladarlas a dichas instalaciones y garantizar que reciban su estudio sin complicaciones.

Las interesadas pueden solicitar su cita o informes al teléfono 656 629-33-00, extensiones 54683 o 54610, o bien al número de celular 656 815-19-62.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.