Participó Salud Municipal en aplicación de vacunas y pruebas en las Cruzadas por Juárez

La Dirección de Salud Municipal participó en la aplicación de vacunas durante el desarrollo de las “Cruzadas por Juárez, Atención a las causas, Ciudad Juárez por la Paz”, realizadas en el Centro de Salud Urbano B, de la colonia Portal del Roble.

Ciudad Juárez, Chih .- Daphne Patricia Santana Fernández, titular de la dependencia, mencionó que la semana pasada realizaron diferentes actividades enfocadas en la prevención y el cuidado de la salud de la población que reside en el sur de la ciudad.

Durante el jueves pasado, en el marco de las Cruzadas por Juárez, personal de Salud Municipal aplicó seis vacunas contra el sarampión, además de promover la atención preventiva a través de nueve pruebas de VIH e igual número de pruebas de hepatitis.

El día viernes, las acciones continuaron con la aplicación de siete vacunas contra el sarampión, así como la realización de tres pruebas de VIH y tres pruebas de hepatitis.

Finalmente, este día se llevaron a cabo 8 pruebas de VIH y 8 pruebas de hepatitis, detalló Santana Fernández.

La titular de Salud Municipal resaltó que estas actividades forman parte de la estrategia permanente para acercar los servicios médicos a la comunidad y fortalecer la prevención de enfermedades.

Asimismo, subrayó la importancia de la vacunación como una de las medidas más efectivas para cuidar la salud, ya que permite proteger a la población contra padecimientos que pueden tener consecuencias graves. De igual manera, las pruebas de detección oportuna, como las de VIH y hepatitis, representan una herramienta fundamental para identificar casos a tiempo y garantizar un tratamiento adecuado.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de velar por la salud de las y los juarenses, fomentando la cultura de la prevención y el acceso equitativo a servicios médicos básicos.

