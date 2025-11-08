Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
noviembre 8, 2025
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 8, 2025 | 15:55
    InicioEn la Salud

    Ofrecen mastografías y papanicolaou gratuitos en Centros Comunitarios de Juárez

    En la Salud

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La campaña permanente busca fortalecer la detección temprana del cáncer de mama y cérvico-uterino.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través de la Dirección de Centros Comunitarios, mantiene activa su campaña permanente de mastografías y papanicolaou gratuitos, con el objetivo de reforzar la detección oportuna del cáncer de mama y cérvico-uterino entre la población femenina de la ciudad.

    Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de la dependencia, informó que estos estudios están disponibles durante todo el año en distintos puntos de atención comunitaria, permitiendo el acceso a servicios médicos especializados sin costo alguno. La atención se brinda de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

    - Publicidad - HP1

    Los centros comunitarios habilitados para este servicio son: Olivia Espinoza, Palo Chino, José Refugio Sánchez y Granjas de Chapultepec, todos ubicados estratégicamente para facilitar el acceso a mujeres de diferentes zonas de la ciudad.

    Para las mastografías, los requisitos incluyen tener más de 40 años de edad, acudir con ropa de dos piezas, sin haber aplicado desodorante, talco ni crema, y presentarse aseadas y depiladas para facilitar el estudio. El papanicolaou está disponible para mujeres de diversas edades, especialmente aquellas que no han recibido este examen recientemente.

    Además, para grupos de 10 a 15 personas, se ofrece un servicio de traslado gratuito de ida y vuelta a los centros comunitarios, previa cita. Las interesadas pueden agendar su estudio llamando al número 656-737-0710, donde recibirán orientación sobre fechas disponibles y puntos de salida.

    Rodríguez Giner destacó que esta campaña busca eliminar barreras económicas y logísticas que dificultan el acceso a servicios preventivos, y reiteró la importancia de realizar estos estudios de forma periódica para prevenir enfermedades que, detectadas a tiempo, tienen altas probabilidades de tratamiento exitoso.

    El funcionario hizo un llamado a las mujeres juarenses a aprovechar estos servicios gratuitos y a fomentar la cultura del autocuidado, recordando que la prevención es clave para proteger la salud y el bienestar de las familias.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Regidores apoyan a grupos culturales que representarán a Juárez en México y el extranjero

    Destinan 150 mil pesos para respaldar proyectos en danza, cine y composición que promueven...
    Juárez / El Paso

    Continuarán mañana esterilizaciones gratuitas de mascotas en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano

    La Dirección de Bienestar Animal hace un llamado a respetar los requisitos para recibir...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.