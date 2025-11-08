Ofrecen mastografías y papanicolaou gratuitos en Centros Comunitarios de Juárez

Publicidad - LB2 -

La campaña permanente busca fortalecer la detección temprana del cáncer de mama y cérvico-uterino.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través de la Dirección de Centros Comunitarios, mantiene activa su campaña permanente de mastografías y papanicolaou gratuitos, con el objetivo de reforzar la detección oportuna del cáncer de mama y cérvico-uterino entre la población femenina de la ciudad.

Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de la dependencia, informó que estos estudios están disponibles durante todo el año en distintos puntos de atención comunitaria, permitiendo el acceso a servicios médicos especializados sin costo alguno. La atención se brinda de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Los centros comunitarios habilitados para este servicio son: Olivia Espinoza, Palo Chino, José Refugio Sánchez y Granjas de Chapultepec, todos ubicados estratégicamente para facilitar el acceso a mujeres de diferentes zonas de la ciudad.

Para las mastografías, los requisitos incluyen tener más de 40 años de edad, acudir con ropa de dos piezas, sin haber aplicado desodorante, talco ni crema, y presentarse aseadas y depiladas para facilitar el estudio. El papanicolaou está disponible para mujeres de diversas edades, especialmente aquellas que no han recibido este examen recientemente.

Además, para grupos de 10 a 15 personas, se ofrece un servicio de traslado gratuito de ida y vuelta a los centros comunitarios, previa cita. Las interesadas pueden agendar su estudio llamando al número 656-737-0710, donde recibirán orientación sobre fechas disponibles y puntos de salida.

Rodríguez Giner destacó que esta campaña busca eliminar barreras económicas y logísticas que dificultan el acceso a servicios preventivos, y reiteró la importancia de realizar estos estudios de forma periódica para prevenir enfermedades que, detectadas a tiempo, tienen altas probabilidades de tratamiento exitoso.

El funcionario hizo un llamado a las mujeres juarenses a aprovechar estos servicios gratuitos y a fomentar la cultura del autocuidado, recordando que la prevención es clave para proteger la salud y el bienestar de las familias.

