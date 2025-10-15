Ofrecen mastografías y papanicolaou gratis en los Centros Comunitarios

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Centros Comunitarios, ofrece mastografías y papanicolaou gratis, la campaña es permanente para la lucha contra el cáncer de mama, donde los exámenes son gratis.

Ciudad Juárez, Chih .- La dependencia cuenta con unidades gratis, que trasladan a las interesadas en hacerse el examen; este día cinco maestras de la Escuela Secundaria Técnica 47, fueron trasladadas al Centro Comunitario Olivia Espinoza para su estudio de mastografía.

Karina González, subdirectora académica de la escuela, informó que cada año se reúnen madres de familia y personal de la institución para acudir algún Centro Comunitario y hacerse la mastografía.

“Esta labor que realiza el Gobierno Municipal es muy importante, ya que estos estudios son algo costosos y también damos las gracias a la institución porque nos permite dejar nuestro trabajo para poder acudir a realizarnos estas mastografías”, mencionó.

Agradeció al Municipio por otorgarles el traslado con chofer para irse a hacer el estudio que es gratuito, también invitó a las mujeres a que se lo realicen y se cuiden.

María Salome Navarro, maestra de la escuela, mencionó que se hizo la invitación para que personal, docentes y madres de familia se realizarán la mastografía, para lo cual el municipio las ha apoyado desde hace varios años.

“Esto es de gran ayuda para nosotros, ya que es caro además de que nos permiten acudir en nuestro horario laboral sin ningún problema”, expresó la docente.

“En un principio te da miedo, ya que no sabe cómo va hacer y cuáles serán los resultados, invito a las mujeres que se lo hagan, que acudan a los Centros Comunitarios del municipio, ya que es gratis, hacer este estudio a tiempo evita situaciones tristes”, resaltó.

Por su parte, Gabriela Patricia Lujan, directora de la Escuela Secundaria Técnica 95, dio a conocer que desde el 2018 participa en este beneficio que otorga el Gobierno Municipal y acudió a hacerse el estudio por invitación de las docentes de la Técnica 47.

“Estos beneficios son un éxito y una gran contribución que hace el Municipio para todas las mujeres, ya que es un estudio caro y que difícilmente nos hacemos y pues aprovéchenlo, ya que esta es una oportunidad”, agregó.

Comentó que este no es un estudio cómodo, pero si se ve desde el punto de vista de la salud, es un riesgo que se tiene que correr para garantizar que las mujeres estén bien atendidas.

