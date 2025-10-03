Ofrecen Centros Comunitarios mastografías y papanicolaou gratis

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Centros Comunitarios, ofrece mastografías y papanicolaou gratis.

Ciudad Juárez, Chih .- Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de la dependencia, dio a conocer que esta campaña es permanente para la lucha contra el cáncer de mama, donde los exámenes son gratis.

“Durante todo el año los interesados pueden hacerse sus estudios en los Centros Comunitarios Olivia Espinoza, Palo Chino, José Refugio Sánchez y Granjas de Chapultepec, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, agregó el funcionario.

Dijo que los requisitos para la mastografía son: mayores de 40 años de edad, vestimenta de dos piezas, no desodorante, talco o crema, aseada y depilada.

“Contamos con unidades de traslado ida y vuelta gratis, pueden agendar citas al teléfono 656-737-0710 para grupos de 10 a 15 personas”, añadió.

