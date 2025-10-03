Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 3, 2025 | 13:45
    octubre 3, 2025 | 13:45
    InicioEn la Salud

    Ofrecen Centros Comunitarios mastografías y papanicolaou gratis

    En la Salud

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Centros Comunitarios, ofrece mastografías y papanicolaou gratis.

    Ciudad Juárez, Chih .- Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de la dependencia, dio a conocer que esta campaña es permanente para la lucha contra el cáncer de mama, donde los exámenes son gratis.

    “Durante todo el año los interesados pueden hacerse sus estudios en los Centros Comunitarios Olivia Espinoza, Palo Chino, José Refugio Sánchez y Granjas de Chapultepec, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, agregó el funcionario.

    - Publicidad - HP1

    Dijo que los requisitos para la mastografía son: mayores de 40 años de edad, vestimenta de dos piezas, no desodorante, talco o crema, aseada y depilada.

    “Contamos con unidades de traslado ida y vuelta gratis, pueden agendar citas al teléfono 656-737-0710 para grupos de 10 a 15 personas”, añadió.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    ADN TV

    LOS ANALISTAS 043 | Claudia Sheinbaum en Juárez

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Juárez está en el centro...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Arranca el Festival Indígena Umuki 2025

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar inauguró este día la XIII edición del Festival...
    Juárez / El Paso

    Crearán un nuevo distrito policiaco al suroriente de la ciudad

    En el marco de la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.