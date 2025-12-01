Ofrece Secretaría de Salud atención gratuita a personas con VIH/SIDA en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Actualmente, 2 mil 929 pacientes reciben tratamiento en los centros CAPASITS de Juárez, Chihuahua y Camargo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Secretaría de Salud del Estado reiteró su compromiso con la atención integral y gratuita a personas que viven con VIH, mediante el Programa Estatal de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el cual opera en diversas regiones del estado a través de unidades especializadas.

Actualmente, la atención se brinda en dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e ITS (CAPASITS), ubicados en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, además de un Servicio de Atención Integral Hospitalaria en el municipio de Camargo. Estas unidades médicas atienden en conjunto a 2 mil 929 personas con VIH, quienes reciben servicios médicos, psicológicos y sociales, además de acompañamiento en el tratamiento antirretroviral.

Los CAPASITS ofrecen servicios como pruebas rápidas para detectar VIH, sífilis y hepatitis C, consejería, entrega de insumos de protección, talleres de adherencia al tratamiento, promoción de la salud y capacitación comunitaria. La atención incluye áreas como medicina interna, psicología, odontología, nutrición, trabajo social, enfermería y farmacia, todo de manera gratuita.

Alfredo Guzmán Macías, responsable estatal del programa, destacó que los grupos con mayor riesgo de adquirir el virus son personas con prácticas sexuales de alto riesgo, usuarios de drogas, mujeres embarazadas y parejas serodiscordantes, aunque subrayó que cualquier persona sexualmente activa puede contraer el virus si no se adoptan las medidas de prevención adecuadas.

Desde el inicio del registro estatal en 1984 hasta el tercer trimestre de 2025, los Servicios de Salud de Chihuahua han identificado 12 mil 113 personas con diagnóstico de VIH, de las cuales 3 mil 122 han fallecido por causas relacionadas con esta condición, según datos oficiales.

Guzmán Macías señaló que el diagnóstico oportuno y el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral son fundamentales para mejorar la calidad y esperanza de vida de quienes viven con VIH. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para realizarse pruebas rápidas, disponibles de forma confidencial y sin costo, en las unidades del sistema estatal de salud.

Como parte de la campaña conmemorativa, la Secretaría de Salud intensificará las acciones de información y prevención en centros de salud, espacios públicos y medios digitales, promoviendo el uso de preservativos y la detección temprana como las principales herramientas para frenar la transmisión del virus.

