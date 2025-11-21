Llevará Centros Comunitarios brigada “Médico a tu Puerta” al comedor y albergue Pan de Vida

Publicidad - LB2 -

La jornada de salud gratuita se realizará este sábado 22 de noviembre en la colonia Puerto Anapra.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios anunció que este sábado 22 de noviembre se llevará a cabo una nueva jornada del programa “Médico a tu Puerta”, en beneficio de residentes de la colonia Puerto Anapra y personas en situación vulnerable atendidas por el comedor y albergue Pan de Vida, ubicado en la calle Hipocampo número 10262.

La brigada médica estará operando en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, ofreciendo servicios gratuitos de salud a todas las personas que acudan, informó el titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner. La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios básicos de salud en sectores de difícil acceso, como parte del compromiso social del Gobierno Municipal.

Entre los servicios que se ofrecerán destacan: consulta médica general, atención dental, farmacia, ultrasonido pélvico, examen de la vista, donación de lentes y retiro de verrugas. Todo esto estará disponible sin costo alguno para los asistentes.

Rodríguez Giner explicó que el único requisito para acceder a los servicios es presentar una identificación oficial como la credencial del INE o la CURP. En caso de no contar con estos documentos, se evaluará cada situación para no limitar la atención médica a quienes la necesiten.

“Se invita a la ciudadanía a que aproveche esta oportunidad y acuda a recibir atención médica gratuita, especialmente en esta temporada donde los cambios de clima afectan la salud de los sectores más vulnerables”, señaló el funcionario.

La brigada se realiza en coordinación con personal médico y administrativo de Centros Comunitarios, así como con el respaldo de instituciones y voluntarios que apoyan en la logística, atención y distribución de insumos.

Con estas acciones, la Dirección General de Centros Comunitarios reafirma su compromiso de llevar salud, atención y bienestar directamente a las comunidades, particularmente en zonas donde el acceso a servicios médicos especializados es limitado.

