Llevan brigada médica a la Zona Centro

Empleados de la Dirección de Salud Municipal llevaron a cabo una brigada médica en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Miguel Ahumada, en la Zona Centro de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- Los servicios médicos estuvieron dirigidos a mujeres trabajadoras sexuales, quienes recibieron diversas atenciones en apoyo a su salud.

Daphne Patricia Santana Fernández, titular de Salud, comentó que el personal de la dependencia estuvo aplicando pruebas de VIH y Hepatitis C.

Además, se contó con la participación de personal del Instituto Municipal de las Mujeres, de Programa Compañeros y Mujer Piedra Valiosa, expresó.

Detalló que Programa Compañeros se dio a la tarea de ofrecer pláticas sobre la importancia de crear redes de apoyo, además instaló un punto de hidratación.

Las integrantes de Mujer Piedra Valiosa ofrecieron pláticas de temas como sífilis, cáncer de mama y cervicouterino, embarazo de alto riesgo en mujeres que consumen sustancias y cómo actuar ante una crisis de salud mental.

