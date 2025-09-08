Movil - LB1 -
    Llegará brigada Médico a tu Puerta a la colonia Felipe Ángeles

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección General de Centros Comunitarios invita a la ciudadanía a la brigada del Programa Médico a Tu Puerta, en la colonia Felipe Ángeles, en el sector norponiente de la ciudad.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, dio a conocer que los servicios se van a otorgar mañana martes 9, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la calle Coyotla esquina con Petunias.

    “Se va a atender con servicios de ultrasonido obstétrico, consulta médica general, donación de lentes a mayores de edad, retiro de verrugas, dentista, vacuna de sarampión y la prueba de glucosa”, indicó.

    Rodríguez Giner dijo que como único requisito los interesados deben llevar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

    Resaltó que se tiene como objetivo acercar servicios de salud integrales a la población, promoviendo el bienestar y mejorando la calidad de vida de los juarenses.

    “Se invita a todos los interesados a acudir y aprovechar esta oportunidad de los servicios que se ofrecerán de manera gratuita”, añadió.

