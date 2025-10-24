Llega mañana la brigada Médico a tu Puerta a la colonia Safari

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Centros Comunitarios invita a la ciudadanía a la brigada del Programa Médico a Tu Puerta, actividad que se llevará a cabo el mañana sábado en la colonia Safari.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, dio a conocer que los servicios se van a ofrecer de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el parque ubicado en la calle Lucha y Esfuerzo.

“Se van a otorgar los servicios de ultrasonido obstétrico, consulta médica general y de dentista, así como vacuna estacional”, indicó.

Rodríguez Giner dijo que como único requisito los interesados deben llevar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o la Clave Única del Registro de Población (CURP).

“Se invita a la ciudadanía a que acuda y aproveche esta oportunidad de los servicios que se ofrecerán de manera gratuita”, añadió.

