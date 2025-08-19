Llega la Feria de Salud “Cuenta Conmigo” a El Mezquital

Publicidad - LB2 -

Se ofrecerán afiliaciones a MediChihuahua, vacunación, consultas médicas, atención en salud mental y aplicación de vacunas antirrábicas a mascotas.

Chihuahua, Chih .- Con el objetivo de acercar atención médica de calidad a la comunidad juarense, el Distrito de Salud II Juárez, invita a la población a participar en la Feria de Salud “Cuenta Conmigo”, que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas, en la Unidad Administrativa El Mezquital, ubicada al suroriente de la ciudad.

El representante de la Oficina de la Gubernatura en la frontera, Carlos Ortiz Villegas, informó que se ofrecerán 18 programas de la Secretaría de Salud, además de servicios y trámites de la Coordinación Estatal de Licencias, Registro Civil, Recaudación de Rentas y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+).

Entre los servicios médicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía destaca la afiliación al programa social MediChihuahua, que contará con cinco módulos para facilitar el acceso de las y los juarenses.

Asimismo, se instalarán áreas de vacunación con especial atención a la aplicación del biológico contra el sarampión, además de consultas médicas, dentales y nutricionales gratuitas, mastografías, atención en salud mental, planificación familiar, prevención de enfermedades cardiometabólicas, control de VIH y otras ETS, entre otros.

El director médico del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias Gil Lamadrid, agregó que, a través del Departamento de Vectores y Zoonosis, se brindará también atención a las mascotas con la aplicación de vacunas antirrábicas para perros y gatos.

La Feria de Salud “Cuenta Conmigo” forma parte de un esquema de jornadas que se replicarán cada mes en distintos sectores de Ciudad Juárez, a fin de mantener la cercanía con la población y garantizar que sus necesidades sean atendidas.

